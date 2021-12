Modeste? Baumgart lobt lieber Leader Hector

Köln geht feiernd in die Winterpause, denn das Sechs-Punkte-Paket kam genau zur richtigen Zeit. FC-Trainer Steffen Baumgart wollte aber nicht nur Matchwinner Modeste hervorheben.

Der 1. FC Köln hat den so durchwachsen begonnenen Dezember perfekt abgeschlossen. Dem Remis in Bielefeld (1:1) und der Heimniederlage gegen Augsburg (0:2, wodurch Platz 16 nur noch drei Zähler entfernt war) ließ der Geißbock-Klub zwei Siege folgen. Das 3:2 in Wolfsburg und das 1:0 gegen Stuttgart zum Hinrunden-Abschluss waren die beiden ersten Dreier in Folge in dieser Spielzeit. "Zum richtigen Zeitpunkt" sei dieser Doppelpack gekommen, sagte Kölns Sportchef Jörg Jakobs nach dem Abpfiff des Kalenderjahres 2021.

FC-Sportchef Jakobs rechnet nicht mit Veränderungen im Kader

Allzu euphorisch wollte er angesichts von Platz acht mit drei Punkten Rückstand zu den Champions-League-Plätzen und acht Zählern Vorsprung zu Rang 16 (VfB Stuttgart) allerdings nicht werden. "Die Liga ist extrem eng zusammen, deswegen sollten wir ab und zu mal nach unten gucken, Punkte sammeln und schauen, was dann dabei rauskommt", so Jakobs weiter.

Zumindest befinden sich die Kölner sportlich in einer Situation, in der sie die Winter-Transferphase nicht nutzen müssen, um etwaige Kader-Korrekturen vorzunehmen. Auch wenn solche Fragen nicht von einem Spielverlauf wie heute abhängen, wie Jakobs anmerkt, geht der FC-Sportchef entspannt in dieses Transferfenster. "Wir planen nicht mit Neuzugängen oder Abgängen. Wenn irgendwelche Dinge passieren, von denen wir heute noch nichts wissen, dann reagieren wir darauf."

Die 89. Minute macht die Kölner Hinserie rund

Im Fokus der aktuellen Kölner Glückseligkeit stand einmal mehr Anthony Modeste. Der Mittelstürmer schlug wie schon beim Siegtreffer unter der Woche in der 89. Minute zu und steht mittlerweile bei elf Hinrundentreffern - in seiner bisher besten Saison beim FC (2016/17, insgesamt 25 Tore) hatte der wuchtige Angreifer im Winter 13-mal eingenetzt. Für den 33-jährigen Franzosen war dieser Abend aber auch aus anderen Gründen ein ganz spezieller, denn: "Genau heute vor drei Jahren habe ich meinen Papa verloren. Ich denke, dass er bei dieser Aktion für mich da war, deswegen war das etwas emotional für mich", so Modeste nach Abpfiff im Gespräch mit DAZN.

Auf dem Feld hatte FC-Trainer Steffen Baumgart den emotional sichtlich angefassten Modeste umarmt, der Stürmer schlug seinem Coach dreimal mit der flachen Hand auf den Rücken - ein Zeichen des Dankes, schließlich war es Baumgart, der dem Stürmer neues Vertrauen entgegenbrachte. "Wir waren ehrlich zueinander. Das ist geil für mich", sagte Modeste zu seiner Leistungsexplosion.

Baumgart und Modeste: Erst Trost, dann Kritik und ein spätes Lob

Kölns Trainer Steffen Baumgart und sein Matchwinner Anthony Modeste. imago images/Jan Huebner

Baumgart indes sparte in Richtung Modeste auch nicht mit Kritik, denn der Coach fand das Spiel seines Matchwinners "vor allem in der ersten Halbzeit nicht so prickelnd". Und auch nach Abpfiff wollte er nicht einstimmen in die allgemeine Modeste-Lobhudelei: "Wir können jetzt alle Tony wieder feiern, aber für mich war etwas anderes entscheidend", so Baumgart, der damit auf die drei Auswechslungen in der 57. Minute anspielte.

Dadurch konnte vor allem der nominelle Linksverteidiger Jonas Hector weiter nach vorne rücken und aus einer zentraleren Position heraus mehr Einfluss auf das erlahmte Spiel der Geißbock-Elf nehmen. "Wir hatten dann mehr Zugriff. Jonas hat seine Qualitäten gezeigt, was er hier schon seit Jahren macht, nämlich vorangehen und ein Leader sein", lobte Baumgart seinen Kapitän bei DAZN.

Und zum Abschluss bekam auch Modeste noch ein paar verbale Streicheleinheiten mit von seinem Trainer: "Um den Kopfball genau so zu machen, muss man schon eine gewisse Qualität haben", so der frühere Stürmer zum Geschehen in der 89. Minute, das 15.000 Kölner Anhänger im Stadion verzückte.