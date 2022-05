"Moderner, mutiger Keeper": Sandhausen verlängert mit Rehnen

Der SV Sandhausen hat den Vertrag mit Nikolai Rehnen verlängert. Der 25-jährige Torhüter bleibt eine weitere Saison am Hardtwald.

Eine weitere Saison Torhüter in Sandhausen: Nikolai Rehnen. imago images/foto2press

Es ging alles sehr schnell für Nikolai Rehnen. Am 15. September des Vorjahres wurde er von Sandhausen verpflichtet, drei Tage später stand er am 7. Spieltag der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit beim 1:3 gegen Heidenheim (kicker-Note: 2,5) bereits zwischen den Pfosten des SVS. Die Kurpfälzer hatten auf den längerfristigen Ausfall von Rick Wulle reagiert, ein weiterer Einsatz kam für Rehnen aber nicht dazu. Der 25-Jährige wurde in den restlichen Partien von Patrick Drewes ersetzt, Mitte Dezember zog sich Rehnen dann eine Meniskusverletzung zu.

Aktuell arbeitet der gebürtige Kölner noch am Comeback, nun aber mit der Sicherheit, dass er ein weiteres Jahr Vertrag am Hardtwald hat. "Ich habe mich direkt wohlgefühlt, wurde leider durch meine Verletzung etwas ausgebremst. Ich bin froh, dass ich die Chance habe, weiter mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", wird Rehnen in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Kurze Zeit vereinslos

Bevor der Schlussmann nach Sandhausen kam, war er zweieinhalb Monate vereinslos, nachdem sein Vertrag bei seinem Jugendklub Arminia Bielefeld ausgelaufen war. Zwischendurch hütete Rehnen auch den Kasten von Fortuna Köln und Alemannia Aachen. "Wir sind froh, dass wir Niko ein weiteres Jahr halten können. Er hat bewiesen, dass er ein guter Torhüter ist und passt charakterlich super zu unserem Team, deswegen war es für uns klar, dass wir mit ihm weitermachen", sagt Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS, zur Vertragsverlängerung.

Auch Rehnens Torwarttrainer Daniel Ischdonat ist überzeugt von seinen Qualitäten: "Nikolai hat in der letzten Saison bis zu seiner Verletzung gezeigt, dass er sehr gut zu unserem Torwart-Team passt, sowohl auf der menschlichen Ebene als auch im sportlichen Bereich. Er ist ein moderner, mutiger Keeper, der die im heutigen Torhüterspiel geforderten fußballerischen Qualitäten mitbringt und zudem noch viel Entwicklungspotenzial hat", so der 45-Jährige.