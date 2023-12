"Modell Unterberger" auch bei 1860 München?

1860 München hat nach der Trennung von Maurizio Jacobacci derzeit keinen festen Trainer bei den Profis im Amt. Interimsmann Frank Schmöller kommt gut an.

Wie geht es weiter in der Trainerfrage bei 1860 München? Noch ehe U-21-Coach Frank Schmöller seine Premiere bei den Profis gefeiert hat - das Spiel am Wochenende gegen Rot-Weiss Essen wurde bekanntlich abgesagt -, wird über das "Modell Unterberger" diskutiert.

Sprich: Es geht um die Möglichkeit, dass die Löwen Strafzahlungen des Deutschen Fußball-Bundes in Kauf nehmen, wie das zum Beispiel die aufgestiegenen Ligarivalen SpVgg Unterhaching mit Marc Unterberger und auch der VfB Lübeck mit Lukas Pfeiffer derzeit praktizieren. In diesem Fall könnte Sechzig auch mittelfristig auf seinen A-Lizenz-Inhaber Schmöller setzen.

Reisinger und der "falsche Stallgeruch"

Bei Team und Fans kommt der erfahrene Hamburger gut an. Zudem zeigt sich gerade, wie schwer es werden könnte, dass sich die Gesellschafter auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen.

Beispiel Tobias Schweinsteiger (41). Der beim VfL Osnabrück beurlaubte Trainer ist Mitglied in einem 1860-Fanklub und war in der vergangenen Woche als Topfavorit für die langfristige Jacobacci-Nachfolge gehandelt worden. Dann meldete sich jedoch Präsident Robert Reisinger in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zu Wort und brachte Schweinsteigers "falschen Stallgeruch" ins Gespräch. Der Rosenheimer hat nämlich eine Vergangenheit beim FC Bayern, war zwischen 2012 und 2015 Spieler in der Zweiten und trainierte später im NLZ des deutschen Rekordmeisters.

KGaA entschuldigt sich bei Schweinsteiger

Sascha Mölders, Ex-Kapitän der Löwen und derzeit Spielertrainer beim Bayernligisten TSV Landsberg, sagte zum Thema infolge der Reisinger-Aussagen: "Ich glaube, dass das für Tobi keine Option mehr ist." Da könnte der Torjäger recht haben - obwohl sich Vertreter der Löwen-KGaA inzwischen für die Aussagen des Vereinspräsidenten entschuldigt haben. Schmöller indes bleibt weiter Thema, noch ehe er mit den Sechzigern sein erstes Spiel bestritten hat. Am Sonntag trifft der aktuelle Tabellen-15. auswärts auf Arminia Bielefeld.