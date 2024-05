Mockenhaupt über strittige Szene: "Das ist eine Frechheit"

Das Relegationsrückspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg sorgte nach dem Abpfiff für viel Frust und Kritik am Schiedsrichter, der bei zwei Szenen von einem Elfmeter absah - jeweils zugunsten der Regensburger.

Sascha Mockenhaupt wurde deutlich, als er die womöglich entscheidende Szene des Spiels bei SAT1 sah: "Ich habe einen Heidenrespekt vor Schiedsrichtern, das ist ein Scheiß-Job. Aber sich solch eine Szene nicht anzuschauen, ist eine Frechheit. Es geht um so viel, in so einer Szene wird vielleicht eine ganze Saison entschieden." Bei Sky ergänzte er, dass so eine Entscheidung "viele Jahre eines Vereins beeinflussen" kann.

Was war geschehen? Unmittelbar vor dem zweiten Treffer von Regensburg wurde Ivan Prtajin im Regensburger Strafraum von hinten von Oscar Schönfelder umgeschubst - Schiedsrichter Martin Petersen ließ trotz heftiger Beschwerden weiterlaufen. Im Gegenzug fiel das 2:0 durch Konrad Faber. Der VAR sah keinen Grund einzugreifen.

"Er fällt über unseren Spieler"

"Er fällt ja danach noch über unseren Spieler drüber", und verwies auf die Dynamik in der Situation, dass der Gegenspieler noch in ihn reinfalle. Dominik Kother, Schütze der Jahn-Führung, wollte sich zwar nicht festlegen, sagt aber vielsagend: "Kann man vielleicht geben."

Handelfmeter kurz vor Schluss?

Doch es war nicht die einzige Szene, die glücklich für die Gäste aus der Oberpfalz entschieden wurde. In der 85. Minute gab Prtajin einen Schuss ab, der von Robin Ziegele mit der Hand abgelenkt wurde. Auch hier blieb sowohl die Pfeife als auch der Videokeller stumm. Video-Assistent Sören Storks verzichtete in beiden Fällen darauf, den Referee an die Seitenlinie zum Videostudium zu schicken. "Es gibt Schiris, die pfeifen es", sagte Regensburgs Kother.

Allerdings reflektierte Mockenhaupt auch die ganze Saison und kam zu dem Schluss: "Man muss auch ehrlich sein, wenn am Ende nach einem so langen Zeitraum der Abstieg steht, hat man es auch verdient."