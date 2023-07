Mockenhaupt neuer Kapitän von Wehen Wiesbaden

In der 2. Bundesliga wird der SV Wehen Wiesbaden von einem neuen Kapitän aufs Feld geführt. Sascha Mockenhaupt übernimmt das Amt von Johannes Wurtz, der in der Aufstiegssaison 2022/23 die Binde trug.

Wird die Binde ab jetzt nicht nur vertretungsweise tragen: Sascha Mockenhaupt. Getty Images for DFB

In seine schon achte Saison beim SV Wehen geht Sascha Mockenhaupt in diesem Sommer, und nach 232 Spielen wird er es als Kapitän tun. Der 31-Jährige Verteidiger übernimmt das Amt von Johannes Wurtz, der seit dem 30. Juni 2023 vereinslos ist.

Seine Stellvertreter sind Neuzugang Marcus Mathisen und Wiesbadens Keeper Florian Stritzel. Alle drei bilden gemeinsam mit Martin Angha und Alexander Vukotic den Mannschaftsrat der Hessen für die kommende Zweitliga-Saison. Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) in einer Woche startet der SVWW in einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg.