Mo Wagner verlängert bei den Orlando Magic

Die beiden Wagner-Brüder werden weiter zusammen bei den Orlando Magic auflaufen. Moritz wird einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben und damit an der Seite von Franz bleiben.

Bleibt in Orlando: Moritz Wagner. Getty Images

Die Orlando Magic lehnten eine Teamoption ab, die Moritz Wagner für ein weiteres Jahr in Florida und an der Seite seines jüngeren Bruders Franz gehalten hätte. Aber es waren anschließend direkt Gerüchte aufgekommen, dass beide Seiten weiter zusammenarbeiten wollen.

Diese kursierenden Gerüchte bestätigte am Dienstagabend Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach bleibt der deutsche Weltmeister für weitere zwei Jahre und erhält dafür stattliche 22 Millionen US-Dollar. Der Energizer von der Bank hat damit die Chance, den guten eingeschlagenen Weg mit den Magic weiter mitzugehen.

Der ältere Bruder von Franz ist zweifelsohne ein ganz wichtiger Spieler für jede Mannschaft. Moritz Wagner kann sein Ego hinten anstellen und alles dem Teamerfolg unterordnen. Wenn er von der Bank seine Minuten bekommt, bringt er immer Energie und vollen Einsatz. In der vergangenen Saison kam er in der regulären Saison auf im Schnitt 10,9 Punkte und 3,9 Rebounds.

Erst Olympia, dann neuer Angriff mit Orlando

Orlando hat mit einem jungen Team um die beiden Topspieler Franz Wagner und Paolo Banchero einen guten Weg eingeschlagen, beendete die vergangenen Saison auf dem fünften Platz in der Eastern Conference. In der ersten Playoff-Runde kam es dann zu einem ganz engen Duell mit den Cleveland Cavaliers, das mit 3:4 verloren wurde.

In der kommenden Saison nehmen die Magic nun also einen neuen Anlauf. Für die beiden Brüder Franz und Moritz Wagner stehen nun allerdings erst einmal die Olympischen Spiele in Paris auf dem Programm. Deutschland geht bekanntlich als amtierender Weltmeister ins Turnier und kann sich durchaus etwas ausrechnen.