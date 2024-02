MLS-Saison 2024: Start, Übertragung, Termine

In Nordamerika rollt der Ball wieder. Alle Informationen zur MLS-Saison 2024 hier im Überblick.

Die MLS ist in eine neue Spielzeit gestartet und 29 Mannschaften - davon 26 aus den USA und drei aus Kanada - suchen den Nachfolger von Champion Columbus Crew, der sich im MLS-Cup-Finale 2023 mit 2:1 gegen Los Angeles FC durchsetzte.

Wann beginnt die MLS-Saison 2024?

Mit dem Auftaktmatch zwischen Inter Miami und Real Salt Lake wurde die neue Spielzeit in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar eröffnet. Das Team rund um Lionel Messi siegte mit 2:0.

Wie lange dauert die MLS-Saison?

Nach 35 Spieltagen endet die Regular Season am 20. Oktober. Das punktbeste Team erhält den MLS Supporters' Shield. Anschließend starten die Play-offs. Im Sommer wird der Ligabetrieb aufgrund des Leagues Cups (26. Juli bis 25. August) unterbrochen.

Wann starten die Play-offs?

Im Oktober sollen dann auch die Play-offs beginnen, der genaue Start ist noch nicht terminiert. Allerdings ist schon offiziell, dass das MLS-Cup-Finale am 7. Dezember gespielt wird.

Wo wird die MLS live übertragen?

Alle Spiele der MLS-Saison 2024 können live und exklusiv mit dem kostenpflichtigen MLS Season Pass bei Apple TV gesehen werden.

Welchen deutschen Spieler spielen in der MLS?

- Hany Mukhtar (Nashville FC)

- Eduard Löwen (St. Louis City SC)

- Ben Lundt (St. Louis City SC)

- Kai Wagner (Philadelphia Union)

- Oliver Semmler (Philadelphia Union)

- Erik Thommy (Sporting Kansas City)

- Robert Voloder (Sporting Kansas City)

- Tim Leibold (Sporting Kansas City)

- Jasper Löffelsend (Colorado Rapids)

- Rafael Czichos (Chicago Fire FC)

- Fabian Herbers (Chicago Fire FC)

- Prince Osei Owusu (Toronto FC)

Mit Julian Gressel (Inter Miami) spielt zudem noch ein gebürtiger Deutscher in der MLS. Der 30-Jährige nahm 2022 zusätzlich noch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an und lief bislang sechsmal für die Nationalmannschaft der USA auf. An der Seitenlinie von Red Bull New York steht mit Sandro Schwarz auch noch ein deutscher Trainer.