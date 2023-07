Mixed-Staffel auch ohne Elendt im Finale - Miroslaw raus

Bei der Schwimm-WM im japanischen Furuoka hat sich die deutsche Mixed-Staffel über 4x100 Meter für das Finale qualifiziert - obwohl die als Brustschwimmerin eingeplante Anna Elendt auf einen Start verzichtete. Über 100 Meter Freistil schied Rafael Miroslaw derweil im Vorlauf aus.

Die deutsche Lagen-Mixed-Staffel hat sich bei der Schwimm-WM in Japan für das Finale qualifiziert. Ole Braunschweig, Lucas Matzerath, Angelina Köhler und Lisa-Marie Finger benötigten für 4x100 Meter am Mittwoch in Fukuoka 3:45,34 Minuten und belegten damit Platz acht der Vorläufe. "Wir sind glücklich, dass es gereicht hat", sagte der 25 Jahre alte Rückenschwimmer Braunschweig, der sich selbst als "Gruppen-Opa" bezeichnete. "Wir können heute Abend vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen. Es war noch nicht alles ganz optimal, aber es wird geil." Die besten acht Staffeln sind in der Finalsession (ab 13 Uhr MESZ) dabei.

Die ursprünglich als Brustschwimmerin eingeplante Anna Elendt verzichtete auf einen Start. Die 21-Jährige war am Montag völlig überraschend im Vorlauf über 100 Meter Brust gescheitert. Auch über 200 Meter tritt sie nicht an. Elendt will sich auf die Starts über 50 Meter und mit der 4x100 Meter Lagen-Staffel der Frauen konzentrieren.

Über 100 Meter Freistil schied Rafael Miroslaw im Vorlauf aus. Der 22-Jährige belegte mit seiner Zeit von 48,68 Sekunden den 25. Platz und verpasste das Halbfinale damit deutlich.