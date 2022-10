Mix & Match: SC-Trainer Stamm erklärt, wie es funktioniert

33 Spieler hat Thomas Stamm in dieser Saison schon eingesetzt - und das äußerst erfolgreich. In Yannik Engelhardt hat der Trainer des SC Freiburg II noch eine Option mehr.

Es läuft beim Sport-Club. Während die Profis in der Bundesliga den dritten Platz belegen und das Weiterkommen in der Europa League sicher haben, mischt die Reserve in der 3. Liga im oberen Tabellenviertel mit. Mit 1:0 gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm am vergangenen Freitag in Zwickau und fuhr damit den siebten Saisonsieg ein.

"Ich denke, unsere Effizienz war diesmal ausschlaggebend. Wir hatten die bessere Startphase mit Möglichkeiten zur Führung. Dann gab es eine Phase, da war Zwickau gut drin im Spiel", analysierte Stamm und meinte: "Aber wir haben über 90 Minuten mehr für das Spiel getan, auch mit dem Ball. Deshalb war der Sieg insgesamt verdient."

Gegenüber dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (3:2) liefen die Freiburger in Zwickau mit fünf Veränderungen in der Anfangsformation auf. Erstmals in dieser Saison zählte Yannik Engelhardt dazu. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, den der SC zum zweiten Mal für eine Saison von Werder Bremen ausgeliehen hat, verpasste verletzungsbedingt den Saisonstart. "Mit Yannik haben wir nun eine weitere, für die Mannschaft sehr wichtige Option", sagte Stamm.

33 eingesetzte Spieler

Der Coach setzte in dieser Saison schon 33 Spieler ein, die meistens gut zusammenfinden. Wie das klappt? "Yannik Engelhardt war letztes Jahr schon tragende Kraft und kennt ein paar Inhalte. Ich habe viele Jungs auch in der U 19, die wissen, was ich fordere, das hilft auch. Und dann die Basics: Intensität zu gehen, Zweikämpfe zu führen - das haben wir heute richtig gut angenommen. Das ist am Ende mit ein Schlüssel, warum es funktioniert", erklärte Stamm, gab aber zu bedenken: "Wir haben auch Phasen, in denen wir merken, dass es nicht so greift, wenn wir viele Wechsel haben." Aber: "Schön, dass wir zur Zeit eher diese Spiele wie heute haben."

Einziger Wermutstropfen: Abwehrspieler Philip Fahrner musste wegen einer Knieverletzung behandelt und dann vom Platz getragen werden. Eine Diagnose kommunizierte der Sport-Club bislang nicht.