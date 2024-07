Mittlerweile kennt Bernardo Silva "diesen Jungen"

Nach dem dramatischen Elfmeterschießen gegen Slowenien wartet auf Portugal im EM-Viertelfinale ein Turnierfavorit. Im Duell mit Frankreich wird es für die Selecao auch darum gehen, den "wunderbaren" Kylian Mbappé zu stoppen.

Einst Seite an Seite in Monaco, am Freitagabend Kontrahenten im EM-Viertelfinale: Bernardo Silva und Kylian Mbappé (v.li.). imago/PanoramiC