Mittlerweile abgesagt: Eimsbüttel gegen Kilia Kiel

Im Keller brennt noch Licht - nur: Auf welcher Seite? Am Samstag hätten die Tabellennachbarn Eimsbütteler TV und Kilia Kiel aufeinandertreffen sollen, doch die nach wie vor schlechten Platzverhältnisse haben zwischenzeitlich für eine Absage gesorgt.

Bei dem Duell werden Erinnerungen an den 4. Juni des vergangenen Jahres wach, der zu einem der größten in der jüngeren Vereinsgeschichte des ETV wurde. Vor 2.650 Zuschauern gewann Eimsbüttel gegen die Kieler, die bereits als Aufsteiger feststanden, souverän 4:0 und stieg damit sogar als Gruppensieger auf. Dass von der damaligen Euphorie im regnerischen Februar nicht mehr viel zu spüren sein würde, war den Verantwortlichen auf beiden Seiten wohl schon damals bewusst.

Wie hoch die Trauben in der Regionalliga hängen, zeigt die Tatsache, dass der ETV nur einen Sieg aus den vergangenen neun Partien holte, die Kieler gar nur einen Sieg aus 15 Spielen. Dennoch haben die Hamburger die Trümpfe in der Hand, denn sie haben beim Jahresauftakt gegen den Nachwuchs des FC St. Pauli gezeigt, welch glänzende Entwicklung sie genommen haben. Den Spitzenreiter der Rückrundentabelle spielten sie eine Hälfte fast an die Wand, hätten höher als 1:0 führen müssen - ehe der konditionelle Einbruch kam.

Der war durchaus im Vergleich mit einer Profi-Mannschaft erklärbar - und das nicht nur durch die komplette Abwesenheit von Chefcoach Khaled Atamimi, der beruflich in Indonesien weilte. Co-Trainer Jonas Struckmann sprang in die Bresche, musste aber viel improvisieren. "Zwei Wochen am Stück Schnee waren schon verrückt", so der 30-Jährige, "wir waren zwar in der Soccer-Halle und haben Yoga gemacht, aber es war klar, dass das keine optimale Vorbereitung sein konnte." Von den geplanten sechs Testspielen fand genau eines statt.

Dennoch konnte an ein paar Stellschrauben gedreht werden: So wurde in Abou Fofana (Phönix Lübeck) ein neuer Torwart verpflichtet, der lange verletzte Rechtsaußen Jasper Hölscher wurde zum linken Glied der Dreier-Abwehrkette umfunktioniert und Jon Willem Pauli feierte - passend gegen St. Pauli - nach fast zwei Jahren sein Comeback.

Auch wenn der Klassenerhalt das Ziel bleibt, werden am Lokstedter Steindamm keine Abenteuer eingegangen. Struckmann erklärt: "Man muss grundsätzlich sagen, dass wir eher langfristig gucken - das war schon immer der Weg des ETV. Wir spielen für das Gehalt, das es bei uns gibt - und das ist eine geringe Aufwandsentschädigung."

In dem Punkt begegnen sich die beiden Aufsteiger am Samstag zumindest auf Augenhöhe. Der Verlierer macht dann wohl das Licht im Keller aus.