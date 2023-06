Mitten in der zweiten Vorherrschaft: Zum 100. Grand-Prix-Sieg von Red Bull

Red Bull kommt aus dem Feiern weiterhin nicht heraus. In Kanada stand der Rennstall zum 100. Mal ganz oben auf dem Podium.

Dass es in Kanada soweit sein würde, war nicht schwer vorherzusagen. Alleinunterhalter Max Verstappen hat es schon wieder getan, zum sechsten Mal in dieser Saison, zum 41. Mal in seiner Karriere. Der 100. Triumph für Red Bull. Der Rennstall feiert in Montreal einen historischen Sieg, der inmitten der zweiten Vorherrschaft der Team-Geschichte in der Formel 1 einen für die Konkurrenz abschreckenden Charakter hat.

Red Bull ist der absolute Dominator der neuen Ära in der Königsklasse des Motorsports, die von Spannung an der Spitze lebt, diese aber derzeit nur äußerst selten zu Gesicht bekommt. Das liegt neben Ausnahmefahrer Verstappen vor allem am "RB19", der den restlichen neun Boliden des Feldes in nahezu allen Bereichen überlegen ist.

Fortgeschrittene Werbung

Das Auto von Verstappen und Teamkollege Sergio Perez ist ein weiteres Meisterwerk von Adrian Newey, dem Technischen Koordinator und Aerodynamik-Guru des Rennstalls, der seit 2006 die Boliden mitentwickelt. Damals war Red Bull aber schon seit elf Jahren in der Formel 1 präsent, wenn auch von 1995 bis 2001 nur als Titelsponsor des Rennstalls Sauber.

Damals wie heute stand das Engagement im Motorsport wie auch in allen anderen Sportarten unter dem Stern der Vermarktung des hauseigenen Energydrinks. Weil Inhaber und Marketingexperte Dietrich Mateschitz die Werbung für das eigene Produkt jedoch ausbauen wollte, kaufte der im letzten Jahr verstorbene Österreicher 2005 den ehemaligen Jaguar-Rennstall auf.

Vettel leitet die erste Vorherrschaft ein

Christian Horner wurde aus der Formel 3000 als Teamchef engagiert, so richtig erfolgreich wurde Red Bull aber erst im Jahr 2009. Nach weiteren Finanzspritzen Seitens Mateschitz sowie Fahrer- und Motorenherstellerwechseln hin zu Renault gelang Red Bull der Durchbruch, mit dem damaligen Rookie Sebastian Vettel hinter dem Lenkrad.

Dass Vettel und Teamkollege Mark Webber plötzlich um Siege fahren konnten, war ähnlich wie vergangene Saison einem neuen technischen Reglement zu verdanken. Newey und dessen Mitarbeiter waren damals schon den anderen Entwicklern des Sports voraus, belohnt wurde das Team aus Milton Keynes mit dem ersten Sieg 2009 in China. Konkurrent Brawn GP behielt in dieser Saison noch die Oberhand, ab 2010 war Red Bull aber vier Jahre lang nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Überholt von Mercedes

Vettel heimste insgesamt 38 Siege sowie vier Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaften in Serie ein, ehe die Dominanz 2014 mit dem Wechsel von Saug- zu Hybrid-Motoren ein Ende fand. Diesmal glückte Mercedes die Umstellung bravourös, die folgenden acht Saisons war der Konstrukteurstitel reserviert.

Red Bull hatte in dieser Zeit mit einigen Baustellen zu kämpfen. Vettel konnte nach seinem Abgang zu Ferrari nicht adäquat ersetzt werden, zudem machte der Renault-Motor immer wieder Probleme. Licht am Ende des Tunnels war erstmals 2016 wieder zu sehen, als der damals 18-jährige Verstappen bei seinem ersten Rennen in Spanien seinen ersten Sieg holte. Ein weiterer wichtiger Schritt war der Motoren-Wechsel von Renault zu Honda 2018, fortan gab es keine Querelen mehr mit der Konkurrenz.

Gemütlich zum dritten WM-Titel

Red Bull ärgerte Mercedes fortan immer häufiger, mit dem Höhepunkt 2021 in Abu Dhabi. Verstappen wurde, wenn auch kontrovers, vor Lewis Hamilton erstmals Weltmeister und leitete damit die zweite Vorherrschaft ein. Mercedes verpatzte den Wechsel in die neue Ära der Bodeneffekt-Autos, Ferrari konnte sich nicht als ernsthafter Konkurrent etablieren.

Verstappen wurde relativ gemütlich ein zweites Mal Weltmeister und wird dies wohl auch ein drittes Mal werden. Die Diskussionen um die Überschreitung der Ausgabenobergrenze warf letztes Jahr jedoch schlechtes Licht auf das Team. Auch zwischen beiden Fahrern ist längst nicht mehr alles so harmonisch wie vor zwei Saisons - natürlich, wenn in der Regel immer nur der eine gewinnt. Aber was soll denn die Konkurrenz sagen?