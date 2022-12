Mitten in der Saison: Beat Feuz tritt im Januar zurück

Der Schweizer Beat Feuz wird mitten in der Saison seine Karriere beenden und tritt nach den Abfahrten in Kitzbühel zurück. Seine körperlichen Grenzen seien erreicht.

Der 35-Jährige will sich nach den beiden Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel vom aktiven Rennsport zurückziehen. "Nach 16 Jahren im Weltcup werde ich am Samstag, 21. Januar, meine aktive Karriere als Rennfahrer beenden. Ich freue mich darauf, meine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal genießen zu können", sagte Feuz am Mittwoch in einer Verbandsmitteilung. Seine körperlichen Grenzen seien nun erreicht.

Der Speed-Spezialist hatte seine Karriere im Februar mit dem Abfahrts-Olympiasieg in Peking gekrönt, davor gewann er bereits olympisches Silber (2018/Super G) und Bronze (2018/Abfahrt). Zudem wurde er 2017 in St. Moritz Abfahrtsweltmeister und sicherte sich viermal die kleine Kristallkugel für den Sieg der Weltcup-Abfahrtswertung. Bisher kommt Feuz auf 16 Weltcup-Siege, 13 in der Abfahrt und drei im Super-G.

"Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und freue mich nun auf mehr Zeit mit meiner Familie und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen in mein Leben treten werden", sagte Feuz.