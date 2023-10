Mitten in der Nacht ein Deutschland-Spiel?

Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Mexiko gespielt, doch kaum einer hat es gesehen. Das lag daran, dass das Spiel mitten in der Nacht war. Die meisten Zuschauer in Deutschland haben tief und fest geschlafen.

Da haben die meisten nicht schlecht gestaunt, als sie heute morgen Radio gehört oder in die kicker-App geschaut haben. Deutschland hat 2:2 gegen Mexiko gespielt - wann ist denn das passiert? Nein, du hast das Spiel nicht einfach verpasst. Das Spiel war mitten in der Nacht, erst um 2:15 Uhr wurde es angepfiffen.

Das hat einen einfachen Grund: Die deutsche Nationalmannschaft hat nicht etwa zuhause in Dortmund, München, Hamburg oder Berlin gespielt. Nein, sie war in den vergangenen Tagen in den USA, weit weg von der Heimat.

Und dort tickt die Uhr ein bisschen anders. Wenn es in Amerika zum Beispiel so langsam Abend wird, ist es in Europa mitten in der Nacht. So war das auch am Dienstag, als Deutschland gegen Mexiko gespielt hat. Das Stadion war also nicht so leer wie die Sofas in ganz Deutschland. Für die Fans aus Mexiko war die Uhrzeit am Abend ganz normal.

Gegen die Mannschaft aus Südamerika konnte das Team des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann jedenfalls nicht gewinnen. Doch Grund zur Freude gab es für den Trainer trotzdem. Zum Beispiel wegen Niclas Füllkrug. Der Stürmer von Borussia Dortmund hat schon wieder ein Tor erzielt, wie auch schon beim 3:1-Sieg gegen die USA. Diesmal war es das letzte Tor im Spiel, also das Tor zum 2:2-Ausgleich.

Auch für Kevin Behrens war es ein ganz besonderes Spiel. Der Stürmer von Union Berlin ist schon 32 Jahre alt und durfte gegen Mexiko zum ersten Mal in seinem Leben für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Und jetzt geht es für ihn und seine Teamkollegen zurück nach Deutschland. Dort kann er dann seiner Familie von dem Spiel mitten in der Nacht erzählen.