Mittelstürmer im Mittelpunkt: Das Ende der Flaute

Die Bundesliga-Stürmer haben ihre Bescheidenheit abgelegt. Allen voran - mit acht Toren in vier Spielen - Stuttgarts Serhou Guirassy. Aber er ist nicht allein.

Vermeintlich bescheidene 16 Tore hatten Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku 2022/23 gereicht, um sich den Titel Torschützenkönig zu sichern. Die geringste Ausbeute, die in bis dato 60 Jahren für den Gewinn der begehrten kicker-Torjägerkanone ausreichte. 2020/21 hatte Robert Lewandowski, der damit Gerd Müllers Uralt-Rekord brechen konnte, noch überragende 41-mal eingenetzt.

Nur einer war bisher gieriger als Guirassys - und das vor 55 Jahren

Mangelt es in Deutschlands Oberhaus an Stürmern mit ausgeprägtem Torriecher? An Profis mit dem berühmt-berüchtigten Killerinstinkt? Ändert sich grundlegend etwas, wenn die Bayern einen Harry Kane für über 100 Millionen Euro verpflichten? Ja! Aber das liegt längst nicht nur am Kapitän der englischen Nationalmannschaft, wie die ersten vier Spieltage beweisen.

Peter Meyer ist wohl nur noch den wenigsten ein Begriff. Bis zum Stürmer von Borussia Mönchengladbach muss man aber zurückgehen, um einen besseren Saison-Starter zu finden als den Stuttgarter Serhou Guirassy. Meyer hatte 1967/68 nach vier Spieltagen neun Treffer auf dem Konto, der VfB-Torjäger 55 Jahre später durch seinen Dreierpack in Mainz immerhin schon deren acht - und damit nach von ihm nur 341 absolvierten Spielminuten bereits die Hälfte der Gesamtbilanz von Füllkrug und Nkunku.

Wenn du vor dem Torwart stehst, musst du ruhig bleiben und sehen, was er macht. Serhou Guirassy

Im Schnitt alle 43 Minuten jubelt Guirassy und verzückt die VfB-Fans, selbst seine Mitspieler ringen um Erklärungen. "Die Quote ist geisteskrank", schwärmt Sturmkollege Deniz Undav, vor allem von der "Lässigkeit, mit der er die Dinger reinmacht". Guirassy selbst wähnt sich in der besten Form seiner Karriere: "Ich glaube schon." Und fährt beinahe ebenso lapidar fort: "Wenn du vor dem Torwart stehst, musst du ruhig bleiben und sehen, was er macht."

Alles also ganz einfach? Vermeintlich. Zumindest sind Guirassy und der VfB keine Einzelfälle. Nach den ersten vier Spieltagen haben erstmals drei Mannschaften mehr als zwölf Tore erzielt: Der VfB 14, Leipzig und Leverkusen je 13 - überraschenderweise eben nicht die Bayern um Kane. Im Spätsommer blüht die Gilde der Mittelstürmer aktuell regelrecht auf, treffen fast nach Belieben. Auch Kane ist mit vier Treffern stark aus den Startlöchern gekommen, nicht weniger häufig trugen sich Union Berlins Kevin Behrens und Bayer Leverkusens Shootingstar Victor Boniface in die Torjäger-Hitparade ein. Jonas Wind vom VfL Wolfsburg rangiert mit fünf Buden sogar auf Platz 2 - hinter Guirassy, an dessen famosen Acht-Tore-Auftakt selbst Lewandowski oder Müller nicht heranreichen.

Kein VfL-Tor ohne Wind

Wind, in der gesamten Vorsaison sechsmal erfolgreich, schoss für Wolfsburg nicht nur bereits fünf Tore - so viele wie kein anderer VfL-Profi in der Beletage in diesem Zeitraum -, er legte ein weiteres auf und war damit an jedem der ersten sechs VfL-Treffer direkt beteiligt. Seit Beginn der Vorlagenerfassung 1988/89 gelang eine solche 100-Prozent-Quote zu diesem Zeitpunkt erst vier Spielern. Bei Spätentwickler Behrens, bei den Eisernen erst seit vergangener Rückrunde gesetzt, verwunderte im Duell mit Wolfsburg höchstens, dass der Kopfballspezialist diesmal nicht traf. Auch Boniface blieb im Topspiel in München ohne Treffer, strahlte aber fast permanent Torgefährlichkeit aus.

Noch ist die Saison jung, aber die Bundesliga hat wieder eine Vielzahl von Stürmern, die ihre Gegner teilweise alt aussehen lassen. Beim Rennen um die kicker-Torjägerkanone ist Bescheidenheit ohnehin nicht angebracht.