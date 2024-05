Mittelstädt wechselt an den Panzenberg

Der Bremer SV hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Luca Mittelstädt wechselt vom Liga-Konkurrenten TSV Havelse an den Panzenberg. In der abgelaufenen Saison traf der mit 1,98 Metern hoch gewachsene Stürmer in 32 Einsätzen achtmal für den TSV. "Luca ist ein Wandspieler, den wir dringend brauchen. Für uns eine ganz wichtige Verpflichtung", freut sich Sportlicher Leiter Ralf Voigt.