Mittelstädt über Gerüchte: "Ich verfolge es auch nur aus der Presse"

Wie viele Spieler muss VfB Stuttgart in diesem Sommer ziehen lassen? Der FC Bayern hat sich schon bedient, weitere Abgänge lassen sich kaum vermeiden. Nationalspieler Maximilian Mittelstädt äußerte sich zur Situation beim Vizemeister.

Hiroki Ito war der erste Abgang, den die Schwaben verkraften mussten. Beim Japaner nutzten die Bayern eine Ausstiegsklausel, die nach kicker-Informationen auf 23 Millionen Euro festgeschrieben ist, über Boni aber noch auf bis zu 28 Millionen Euro anwachsen kann.

Doch derzeit sieht es so aus, als wäre das nur der Anfang. Serhou Guirassy kann genauso per Ausstiegsklausel den Verein verlassen wie die Nationalspieler Chris Führich oder Waldemar Anton. Beim ausgeliehenen Deniz Undav möchte der VfB die Ausstiegsklausel selbst aktivieren, allerdings hat Brighton eine Rückkaufoption. Zuletzt wurde sogar Angelo Stiller mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Es wäre natürlich schade, wenn wir Spieler verlieren würden. Maximilian Mittelstädt

"Es wäre natürlich schade, wenn wir Spieler verlieren würden", sagte Mittelstädt auf der Pressekonferenz des DFB am Dienstag vor dem Spiel gegen Ungarn (Mittwoch, 18 Uhr). "Mit Ito ist der erste Abgang schon fix. Wie es bei den anderen aussieht, kann ich auch nur erahnen. Ich verfolge es auch nur aus der Presse. Wie am Ende die Entscheidungen einzelner Spieler aussehen, kann ich auch nicht sagen."

Sein Bedauern darüber kann Mittelstädt indes nicht ganz verbergen. "Ich kann nur sagen, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben. Nicht nur auf dem Platz, sondern wir sind als Team auch extrem zusammengewachsen." Allerdings gibt er sich dennoch optimistisch, denn der VfB habe vergangene Saison gezeigt, dass er mit Ausfällen gut zurechtkomme und sie gut kompensieren könne.

"Dann werden wir die nächste Saison erfolgreich spielen"

Es fehlten beispielsweise Guirassy, Ito oder auch Woo-Yeong Jeong aufgrund von Turnieren. Anthony Rouault, Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman waren verletzt oder fallen derzeit noch aus.

So gibt sich Mittelstädt trotzig. "Selbst wenn jetzt der eine oder andere Spieler den Verein verlässt, müssen wir zusehen, dass wir es wieder schaffen, das zu kompensieren. Dann werden wir auch die nächste Saison erfolgreich spielen."

Nagelsmann gelassen: "Ich habe nicht das Gefühl, dass es ablenkt"

Julian Nagelsmann sieht die Gerüchte um Teile seines Kaders übrigens gelassen. "Es gehört dazu, sich um seine Zukunft zu kümmern", kommentierte der Bundestrainer am Dienstag. "Sie haben ja alle gute Leute im Hintergrund, die sich darum kümmern. Ich denke, dass sich die meisten Spieler schon vor der EM Gedanken gemacht haben, wie es weitergeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ablenkt."

Die Gerüchteküche dürfte jedenfalls rund um Stuttgart noch einige Woche weiterkochen, bis feststeht, mit wem Trainer Sebastian Hoeneß das Abenteuer Champions League angehen wird. Doch erstmal geht es mit der EM weiter, denn am Mittwoch geht es in Stuttgart gegen Ungarn (18 Uhr) und da hat Nagelsmann dem Trio vom VfB einen Einwechslung in Aussicht gestellt, Mittelstädt steht nach seiner überragenden Saison ohnehin in der Startelf.