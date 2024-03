Mittelstädt schmunzelt über Nagelsmann-Statistik

Maximilian Mittelstädt wurde mit einer datenbasierten Lobeshymne erstmals zur deutschen Nationalelf eingeladen. Bei seiner Ankunft am Montag ordnete der Stuttgarter Julian Nagelsmanns Worte ein.

Seinen 27. Geburtstag wird Maximilian Mittelstädt so schnell nicht vergessen. Zwar verhinderte eine Dienstreise größere private Feierlichkeiten, diese führte ihn aber an einen Ort, von dem er schon "als kleiner Junge geträumt" hatte: zur deutschen Nationalmannschaft.

"Es ist sehr, sehr schön, ich bin sehr glücklich, hier zu sein", sagte der Linksverteidiger des VfB Stuttgart, als er am Montag bei der DFB-Auswahl in Neu-Isenburg bei Frankfurt eintraf. "Ich freue mich auf die Jungs und alles, was kommt. Ich werde mein Bestes geben."

Mittelstädt gehörte am vergangenen Freitag zu den sechs Neulingen, die Julian Nagelsmann für die Test-Länderspiele in Frankreich (Samstag, 21 Uhr) und gegen die Niederlande (26. März, 20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) nominiert hatte. Doch bei kaum einem anderen fiel die Begründung des Bundestrainers aufsehenerregender aus.

"Maxi Mittelstädt ist aktuell der stabilste Linksverteidiger der Bundesliga: Offensiv extrem gut, defensiv hat er sich unglaublich gesteigert", hatte Nagelsmann auf seiner Pressekonferenz erklärt und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß attestiert, in diesem Bereich "sehr viele gute Dinge" mit Mittelstädt gemacht zu haben. Und: "Er ist auch statistisch gesehen der mit Abstand beste Linksverteidiger in der Bundesliga und einer der Top-4-Linksverteidiger der Welt. Sprich: Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern auch belegbar mit Daten."

"Schön, wenn es so eine Statistik gibt, aber letztlich zählt die Leistung auf dem Platz"

Mittelstädt, in dieser Bundesliga-Saison bislang mit einem starken kicker-Notenschnitt von 2,89 und fünf Scorerpunkten (zwei Tore, drei Assists) unterwegs, ordnete Nagelsmanns Statistik am Montag professionell ein. "Natürlich musste ich da auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, klar. Schön, wenn es so eine Statistik gibt, aber letztlich zählt die Leistung auf dem Platz. Da versuche ich, 100 Prozent zu geben. Am Ende zählt die Leistung und keine Statistik."

Weil in dieser "sehr, sehr, sehr guten Saison" (Nagelsmann) bei Mittelstädt beide Bereiche harmonieren, steht er rund zehn Monate nach dem Abstieg mit Hertha BSC nun vor seinem Debüt in der Nationalelf. "Ich traue mir alles zu", erklärt er selbstbewusst, "der Mannschaft in der Startelf zu helfen oder sie von der Bank zu pushen".