Mittelmaß statt Aufstiegskampf bei Kickers Offenbach

Kickers Offenbach hinkt in der Regionalliga Südwest seinen Erwartungen weit hinterher. Erste Rufe nach einem Trainerwechsel werden laut.

Die vor der Saison als einer der Topfavoriten gehandelten Kickers Offenbach drohen schon nach acht Spieltagen das Saisonziel aus den Augen zu verlieren. Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Homburg steckt das Team von Trainer Alexander Schmidt mit elf Punkten aus acht Partien im Niemandsland der Tabelle fest.

Und die Fans haben den Hauptschuldigen für die Probleme nach dem großen Umbruch vor dieser Saison längst ausgemacht. Nach der ebenso bitteren wie hausgemachten ersten Heimniederlage der Saison ertönten "Trainer raus"-Rufe. Schmidt nahm die Situation ernüchtert zur Kenntnis. "Wer hört so was schon gerne", sagte der 53-Jährige. Der Bayer, vor der Saison als Nachfolger von Sreto Ristic verpflichtet, der den OFC auf Platz 3 und zum Hessenpokalsieg geführt hatte, ist noch immer ein Suchender: in Sachen Taktik, Mannschaftsaufstellung und -einstellung. Zudem steht er wegen der schwachen Auswärtsbilanz (zwei Punkte aus vier Spielen) und missglückter Personalentscheidungen unter kritischer Beobachtung.

Mithilfe bei den Gegentoren

Der Kickers-Coach hatte sein Team gegen Homburg nach "ausgeglichener erster Hälfte" und dem Führungstor von Jayson Breitenbach auf der Siegerstraße gesehen. Ein Trugschluss, denn die Kickers halfen bei beiden Gegentoren kräftig mit: Beim 1:1 durch José Matuwila waren sich Torwart David Richter und Abwehrchef Sebastian Zieleniecki uneinig, beim 1:2 durch Thomas Gösweiner konnte Richter einen verdeckten Schuss nur nach vorne abwehren. "Das ist eine bittere Niederlage. Wir kriegen zwei Gegentore, die so nicht sein dürfen. Die Jungs sind sehr geknickt", sagte Schmidt weiter.

Auch Geschäftsführer Matthias Georg, auf den nun viel Arbeit wartet, ärgerte sich: "Wir bekommen unglaubliche Gegentore." Georg wird Antworten darauf finden müssen, wie die negative Grundstimmung rund um die Kickers gedreht werden kann.

Vor allem aber müssen die OFC-Verantwortlichen ein Team stabilisieren, das aktuell eher Richtung Tabellenkeller taumelt, statt um die Spitze zu kämpfen. Ein Punkteschnitt von 1,4 Zählern pro Partie verbietet derzeit jegliche Träumerei von größeren Ambitionen.