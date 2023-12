Mittelhandknochenbruch: Oswald fehlt Rapid in Tirol

Der SK Rapid muss am Dienstag im Auswärtsspiel bei der WSG Tirol auf Moritz Oswald verzichten. Der Mittelfeldmann zog sich im Training einen Bruch des Mittelhandknochens zu.

Der SK Rapid muss im Nachtragsspiel bei der WSG Tirol (Dienstag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) ohne Moritz Oswald auskommen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler zog sich in der vergangenen Woche im Training einen Bruch des Mittelhandknochens zu und wird der Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß am Innsbrucker Tivoli fehlen. Von einem Einsatz mit einer Schiene wurde abgesehen. Auch der nach wie vor erkrankte Innenverteidiger Maximilian Hofmann fällt am Dienstag aus.

Die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Tirol verlief für Rapid suboptimal. Nachdem die Partie am Samstag aufgrund massiver Schneefälle nicht stattfinden konnte, mussten die Wiener unverrichteter Dinge zurück in die Bundeshauptstadt reisen. Am Montag machte sich Rapid nun zum zweiten Mal in Richtung Tirol auf. "Eine optimale Matchvorbereitung schaut natürlich anders aus, aber wir werden das Beste aus der Situation machen. Wir konnten in Wien noch gut trainieren, unsere Herangehensweise wird so bleiben wie ursprünglich geplant", erklärte Klauß.

Dem Spiel zwischen der WSG und Rapid dürfte unterdessen nichts mehr im Wege stehen. Wie die Tiroler mitteilten, gab es nach der Platzkommissionierung am Montag grünes Licht für die Austragung am Dienstag.