Mittelfußbruch setzt Borrello matt

Mittelfeldspieler Brandon Borrello hat sich im Training einen Mittelfußbruch zugezogen und fehlt Dynamo Dresden nun bis auf Weiteres.

Borrello, der zur neuen Saison vom SC Freiburg kam und vergangene Spielzeit in Diensten von Fortuna Düsseldorf stand, zog sich die Verletzung nach Klubangaben bei einem Zweikampf im Training am Montag zu und begab sich postwendend zu einer genauen Diagnose ins Uniklinikum. Dort wurde ein Mittelfußbruch am linken Fuß des 26-Jährigen diagnostiziert.

Eine exakte Ausfalldauer ist nicht bekannt.

"Ich bin sehr enttäuscht, dass ich jetzt erst einmal ausfalle und nicht mehr mit den Jungs auf dem Platz stehen kann", wird Borrello auf der Vereinswebsite zitiert." Wir sind gut in die Saison gestartet und ich habe mich super gefühlt. Als es passiert ist, habe ich aufgrund der starken Schmerzen sofort gemerkt, dass es vermutlich etwas Schlimmeres sein wird."