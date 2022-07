Mittelfußbruch: Höler verpasst Saisonstart

Bittere Nachricht für den SC Freiburg: Stürmer Lucas Höler hat sich bei der Vormittagseinheit am Dienstag den rechten Mittelfuß gebrochen und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen.

Der SC Freiburg muss in der Sommervorbereitung den Ausfall von Stürmer Lucas Höler hinnehmen. Der 28-Jährige, der in der Vorsaison in allen Bundesliga-Partien zum Einsatz kam und dabei siebenmal traf, hat sich im Training einen Mittelfußbruch zugezogen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Am Mittwoch muss er sich einer Operation an seinem rechten Fuß unterziehen und wird den Saisonstart mit den Breisgauern verpassen.

Im kicker-Interview äußerte Höler zuletzt ambitionierte Ziele mit den Freiburgern, die in dieser Saison in der Europa-League starten. Nun liegt sein Fokus vorerst auf einer baldigen Genesung.