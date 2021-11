Mittelfußbruch: Daedlow fehlt Havelse länger

Oliver Daedlow wird dem TSV Havelse längere Zeit aufgrund einer Verletzung, die er sich in Zwickau zugezogen hat, fehlen.

Nach 48 Minuten war für Daedlow im Nachholspiel von Havelse in Zwickau (0:2) Schluss, der 21-Jährige wurde von Noah Plume ersetzt. Der Sechser musste angeschlagen vom Feld, die Diagnose ist unerfreulich: Daedlow "hat sich am Samstag beim Spiel in Zwickau den Mittelfuß gebrochen", teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Mittelfeldspieler "wurde gestern operiert".

Daedlow kam im Sommer auf Leihbasis von Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock und hat sich schnell in die Elf des TSV hereingespielt. 14 Einsätze, 13-mal davon stand er in der Startelf. Trainer Rüdiger Ziehl muss sich im defensiven Mittelfeld in nächster Zeit personell umorientieren.

Zwickau war für Havelse keine Reise wert. "Wir hatten unsere Möglichkeiten", konstatierte Ziehl im Anschluss an die Niederlage. Der TSV hat diese nicht genutzt und weiter sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.