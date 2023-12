Mittelfußbruch: Auch Eriksson fehlt dem FC Bayern im Endspurt

Nächster personeller Ausfall bei den Frauen des FC Bayern München: Innenverteidigerin Magdalena Eriksson hat sich beim 1:1 gegen Ajax Amsterdam in der Champions League am Donnerstagabend einen Mittelfußbruch zugezogen.

Wie der FC Bayern München am Freitagnachmittag mitteilte, ist Eriksson am Morgen bereits am linken Mittelfuß operiert worden. Die Schwedin, die in den drei Spielen zuvor drei Treffer erzielt hatte, wird mehrere Wochen ausfallen. Das letzte Bundesligaspiel vor der Winterpause beim 1. FC Nürnberg (Sonntagabend, 18.30 Uhr) wird die 30-Jährige genauso verpassen, wie das zweite Champions-League-Duell mit Ajax Amsterdam am kommenden Mittwochabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

In der engen Gruppe C liegt der deutsche Meister, der die Bundesliga nach neun Spielen knapp vor dem ärgsten Rivalen VfL Wolfsburg anführt, zur Hälfte nach einem Sieg und zwei Unentschieden mit fünf Punkten nur knapp vor der AS Rom und Ajax (jeweils 4) sowie Paris St. Germain (3).

Die Verletzung zog sich Eriksson, die im Sommer vom FC Chelsea nach München wechselte, bei einem Foul von Gegenspielerin Romee Leuchter zu, schon in der 23. Minute musste sie das Feld verlassen und wurde gegen die Brasilianerin Tainara ausgetauscht. Bayern führte zu diesem Zeitpunkt dank eines frühen Treffers von Lea Schüller (2.) mit 1:0, musste sich nach dem Ausgleich von Chasity Grant (38.) am Ende aber mit einem Punkt begnügen.

FCB-Cheftrainer Alexander Straus muss für den Rest des Jahres bereits auf Nationalspieler Klara Bühl verzichten, die wegen einer Muskelverletzung ebenfalls mehrere Wochen ausfällt.