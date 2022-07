Mittelfeld-Allrounder Ohurtsov komplettiert Carl-Zeiss-Kader

Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat mit der Verpflichtung von Oleksii Ohurtsov (19) seine Kaderplanung für die neue Saison abgeschlossen.

Mit Oleksii Ohurtsov hat der FC Carl Zeiss Jena nach eigenen Angaben seinen Kader komplettiert. Der 19-jährige Mittelfeld-Allrounder ist der neunte Neuzugang der Thüringer.

Der flexible Mittelfeldspieler flüchtete vor rund drei Monaten aus der Ukraine nach Deutschland, hielt sich zunächst beim VfB Pößneck fit und landete durch einen Tipp des Thüringer Fußball-Verbandes bei der Jenaer U-19-Mannschaft. "Dort hat er sich für höhere Aufgaben empfohlen und trainiert und spielt nun seit Beginn der Vorbereitung bei unserer Regionalligamannschaft, wo er sein Potenzial gezeigt hat. Wir sind überzeugt von ihm und haben ihn deshalb unter Vertrag genommen", so FCC-Sportdirektor Tobias Werner.

Trainer Andreas Patz ist ebenfalls vom Neuzugang begeistert: "Er ist ein sehr interessanter, technisch gut ausgebildeter Spieler, der viel Spielfreude und Spielverständnis mitbringt. Er hat in Charkiw, einer der vom Krieg am meisten betroffenen Städte in der Ukraine, sehr viel Schlimmes miterleben müssen. Er wird von uns die Zeit bekommen, die er braucht, um sich hier richtig einzuleben und fit zu werden."

Sein erstes Regionalliga-Pflichtspiel könnte Ohurtsov, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, am 6. August beim Saisonauftakt gegen den FC Viktoria Berlin bestreiten. Er erhält die Rückennummer 19.