Mitspieler als Sinnbild: Müller und das "Konni-Laimer-Gefühl"

Der FC Bayern ist weiterhin im "Flow". Für Thomas Müller ist Mitspieler Konrad Laimer ein Sinnbild für die aktuelle Phase bei den Münchnern.

Zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten haben die Bayern wieder wettbewerbsübergreifend vier Spiele in Serie gewonnen. Rechtzeitig vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) scheint der Rekordmeister wieder konstant in der Spur zu sein. So sah es auch Thomas Müller am Sky-Mikrofon: "Ich habe das Gefühl, wir sind gerade in einem besseren Flow."

Gegen Eintracht Frankfurt äußerte sich dieser Flow wie folgt. "Wir haben am Anfang des Spiels so ein bisschen aggressiver nach vorne verteidigt. Haben auch frühere Ballgewinne gehabt", lobte Müller die Präsenz der Münchner. Eine solche Balleroberung hätte er selbst schon in Minute sechs im Tor unterbringen können, Harry Kane machte es kurz darauf (9.).

Griffige Bayern - Laimer geht voran

"Wir sind aktuell so ein bisschen griffiger als vielleicht in unseren guten Phasen vorher", ordnete Müller die Leistung ein. Doch allein "griffig" reichte dem 34-Jährigen noch nicht, denn es gehört auch ein "nicht Aufstecken" sowie ein Dagegenhalten im Zweikampf dazu - dann fiel es Müller ein: "Dieses Konni-Laimer-Gefühl, wenn er sich irgendwo reinbeißt."

Nicht von ungefähr nennt Müller ausgerechnet Laimer. Der Österreicher, der in der 28. Minute angeschlagen ausgewechselt werden musste, war an einigen frühen Ballgewinnen beteiligt und beim 1:0 entscheidend. Laimer fing nahe der Mittelline einen schlechten Pass von Willian Pacho ab, stach zwischen Mario Götze und Tuta hindurch und war auch vom dazueilenden Robin Koch nicht mehr einzufangen. Kane musste dann nur noch einschieben. Ein Tor des Willens - demonstriert von Konni Laimer.

Laimer und de Ligt fraglich - Müller nimmt Koch in Schutz

Ob am Dienstag gegen Real der Österreicher dann selbst wieder das "Konni-Laimer-Gefühl" aktiv vorleben kann, ist genau wie bei Mattthijs de Ligt offen.

Ich kenne ja auch den Kochi, er würde das nie mit Absicht machen. Thomas Müller

Zwar hatten die Bayern auch mit Laimer auf dem Platz den Ausgleich durch Hugo Ekitiké hinnehmen müssen, doch in Hälfte zwei sicherte Kane mit Saisontor Nummer 35 den 22. Saisonsieg, durch den der FCB weiter auf dem zweiten Platz bleiben wird.

Entscheidend beteiligt daran war auch Müller, der nach einer Flanke des Engländers in der Mitte einen Ellenbogenschlag von Robin Koch abgekommen hatte. Seinen Gegenspieler nahm Müller danach in Schutz: "Ich kenne ja auch den Kochi, er würde das nie mit Absicht machen." Trotzdem sei die Bewegung "im Fußball aus Frankfurter Sicht leider nicht erlaubt" und deshalb eine "mitentscheidende Szene des Spiels".