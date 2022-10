Mitleid mit Freund Friedl: Worüber sich "Kreisläufer" Gregoritsch ärgert

Michael Gregoritsch wies den Weg zum zwölften Freiburger Saisonsieg, ärgerte sich aber trotzdem. Mit dem Bremer Marco Friedl, der ihn foulte und Rot sah, zeigte er besonderes Mitgefühl.

Das heftige 0:5 in München haben die SC-Profis binnen sechs Tagen schon fast vergessen gemacht, ließen dem emotionalen Pokalerfolg gegen St. Pauli ein 2:0 gegen Bremen folgen - der schon zwölfte Sieg im 17. Pflichtspiel. "Es macht richtig Spaß. Wir kriegen es hin, dass wir alle drei Tage eine gute Leistung auf den Platz bringen - München mal ausgenommen. Wir verdienen uns das nötige Glück, das wir auch haben. Wir machen es gut, provozieren Situationen und gewinnen dann die Spiele Gott sei Dank", sagt Gregoritsch zum beeindruckenden Saisonstart des Bundesliga-Dritten.

Rot für Friedl eine vertretbare Entscheidung

Etwas Glück hatte der Sport-Club, dass Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem Foul von Marco Friedl, provoziert durch eine gute Aktion Gregoritschs, direkt die Rote Karte zückte. Bremens Trainer Ole Werne hätte sich eine Gelbe Karte gewünscht und verwies auf den innen mit etwas Abstand mitgesprinteten Amos Pieper, der eventuell noch hätte eingreifen können. Es gibt aber auch gute Argumente für Dankerts Ansicht, dass Gregoritsch zu einer klaren Torchance gekommen wäre. Letztlich traf der Referee im Rahmen seines Ermessensspielraums eine absolut vertretbare Entscheidung.

Ich ja kann nicht sagen, es ist ein guter Freund von mir, dann bleibe ich oben, wenn ich nicht oben bleiben kann. Michael Gregoritsch

"Erst mal tut es mir leid für den Marco, weil er wirklich ein sehr guter Freund von mir ist", stellte Gregoritsch sein Mitgefühl mit dem Sünder und österreichischen Nationalteamkollegen in den Vordergrund und schilderte seine Wahrnehmung: "Es ist leider in dem Fall so gewesen, ich lege den Ball vorbei, kann alleine aufs Tor gehen und schießen. Er stellt sich rein, zieht mich noch ein bisschen, dann ist es ein Foul. Ich sehe, ich komme nicht mehr zum Abschluss und gehe runter. In dem Fall ist es eine Rote Karte. Ich ja kann nicht sagen, es ist ein guter Freund von mir, dann bleibe ich oben, wenn ich nicht oben bleiben kann."

Gregoritsch: "Gefühlt wie ein Kreisläufer"

Eine frühe Schlüsselszene, für Gregoritsch zwar nicht "entscheidend für den Sieg, aber wegweisend für das Spiel", in dem sich der SC am tiefen, kompakten Werder Abwehrblock lange die Zähen ausbiss. "Bremen hat super verteidigt, ich habe mich teilweise gefühlt wie ein Kreisläufer", so Gregoritsch, der in der 66. Minute nach krassem Fehlpass von Ilia Gruev allein vor Werder-Keeper Jiri Pavlenka seinen neunten Saisontreffer vergab. "Ich schieße und er hält gut. Da haben Sie einen wunden Punkt getroffen", sagte der Stürmer in der Interviewzone: "Das ärgert mich natürlich. Es ging um das mögliche 2:0. Das hätte uns einiges erspart und hat mich daher am meisten geärgert. Da dachte ich schon, hoffentlich fliegt uns das nicht um den Schädel."

Grifo jetzt treffsicherer als Luca Toni

Tat es nicht, da der starke Vincenzo Grifo vom Punkt im Panenka-Stil das 2:0 nachholte und mit seinem 39. Ligator im Ranking der Bundesliga-Italiener an Bayerns Ex-Stürmer Luca Toni vorbeizog. Schon vor der Partie und unabhängig vom Ergebnis hatte Trainer Christian Streich seinen Profis den Sonntag und Montag frei gegeben.

Am Donnerstag winkt gegen Olympiakos Piräus mit dem fünften Sieg im fünften Europa-League-Spiel der vorzeitige Gruppensieg und Einzug ins Achtelfinale. Dann wäre erst mal alles bestens beim SC, oder? "So unterschreiben wir das", sagte Gregoritsch und machte sich auf den Weg zu seinem unglücklichen Kumpel im Werder-Trikot: "Wenn ich den Friedl dahinten sehe, muss ich ihn gleich umarmen und hoffe, er umarmt mich auch."