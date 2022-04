Mitfavorit Vegas gescheitert - Die 16 Play-off-Teams 2022

Seit der Nacht auf Donnerstag stehen in der NHL die 16 Teilnehmer an den Play-offs 2022 fest. Ein eigentlich heiß gehandelter Titelkandidat fehlt.

Erstmals seit der NHL-Zugehörigkeit werden die Play-offs ohne Vegas stattfinden. NHLI via Getty Images

Während sich die Dallas Stars als letztes Team am Mittwoch (Ortszeit) das finale Play-off-Ticket sicherten, scheiterten die als Favorit auf Platz eins in der Pacific Division und als ein heißer Titelkandidat in die Saison gestarteten Vegas Golden Knights überraschend schon nach der Hauptrunde.

Die Golden Knights hatten nach der sensationellen Finalteilnahme 2018 in ihrer ersten NHL-Saison auch in den drei Spielzeiten danach stets die Endrunde erreicht und waren 2020 und 2021 jeweils erst in der Runde der letzten Vier gescheitert.

Die Play-off-Teams im Überblick

Eastern Conference:

Florida Panthers (Conference-Gewinner und Erster in der Atlantic Division)

Carolina Hurricanes (Gewinner der Metropolitan Division)

Toronto Maple Leafs

Tampa Bay Lightning

New York Rangers

Pittsburgh Penguins

Boston Bruins

Washington Capitals

Western Conference:

Colorado Avalanche (Conference-Gewinner und Erster in der Central Division)

Calgary Flames (Gewinner der Pacific Division)

Edmonton Oilers

Minnesota Wild

St. Louis Blues

Los Angeles Kings

Dallas Stars

Nashville Predators

Diese Erstrundenserien stehen bereits fest:

Minnesota Wild - St. Louis Blues

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings