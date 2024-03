Mitfavorit in der Europa League? Andrich: "Wollen die Chance ergreifen"

Mit Liverpool, Milan und Benfica sind noch internationale Größen in der Europa League vertreten. Nichtsdestotrotz formuliert Leverkusens Sechser Robert Andrich vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Qarabag Agdam klare Titelambitionen.

Aus Baku (Aserbaidschan) berichtet Stephan von Nocks

Über allen thront der FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp, 2019 noch Champions-League-Sieger und nur durch einen Betriebsunfall im Vorjahr in der Europa League gestrandet, gilt als das Maß aller Dinge im diesjährigen Wettbewerb. Doch welche Rolle spielt Bayer 04 in der Europa League?

International wird die Werkself bereits gemeinsam mit den Reds zu den Favoriten auf den Gewinn des früheren UEFA-Pokal gezählt. Und in Leverkusen ist man über diese Einstufung alles andere als unglücklich.

So macht Robert Andrich aus seinem Herzen keine Mördergrube und nimmt diesen Titel öffentlich ins Visier. "Wir sind im Achtelfinale und wollen die Chance ergreifen, wissen aber, dass der eine oder andere Riesenverein dabei ist", erklärt der Mittelfeldspieler vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Qarabag Agdam. Wobei er bei allem Respekt den Meister Aserbaidschans natürlich nicht in diese Kategorie einordnet, sondern eben Klubs wie Liverpool, Milan oder Benfica. Dies seien Kracher-Mannschaften, "doch wir machen uns nicht kleiner als wir sind", so Andrich.

Rolfes gibt sich erst defensiv, um dann überraschend umzuschalten

Eine Haltung, die selbst Simon Rolfes einnimmt, der sich bei der Meisterfrage jeden Blick über das nächste Spiel hinaus konsequent verkneift. Doch bezüglich der Chancen in der Europa League zeigt sich der Geschäftsführer ungewohnt angriffslustig. "Schwer zu sagen", gibt sich der Ex-Profi erst defensiv, um dann überraschend umzuschalten: "Aber dass wir ambitioniert sind, ist keine Frage. Und dass wir selbstbewusst sind, ist auch keine Frage. Es sind noch richtig gute Mannschaft im Wettbewerb drin", betont er, um dann aber zu unterstreichen: "Eine sind auch wir."

Und auch Xabi Alonso hat zumindest das Finale als Ziel deklariert. "Es war schön, im letzten Jahr bis ins Halbfinale zu kommen", erinnert der Baske an das unglückliche Halbfinal-Aus gegen die As Rom (0:1; 0:0) und ruft indirekt das Endspiel in Dublin als Ziel aus, wenn er sagt: "Wir wollen jetzt etwas mehr erreichen." Um dann doch noch mahnend den Zeigefinger zu heben und zum alten Credo zurückzukehren: "Dafür ist jeder Schritt wichtig." Der erste soll in Baku gegen Qarabag Agdam erfolgen.