Miterleben, wenn Geschichte geschrieben wird

Zum Ende des Jahres werfen kicker-Reporter einen persönlichen Blick auf besondere Spiele der vergangenen zwölf Monate. Heute: Als Robert Lewandowski einen Rekord brach, der über Jahrzehnte als unerreichbar galt.

Würde er es schaffen? Oder doch nicht? Eigentlich sprach alles dafür, nach dieser Supersaison. Und die legendäre 40er Bestmarke, seit der Saison 1971/72 gültig und vermeintlich für die Ewigkeit gesetzt, hatte er ja schon am Spieltag zuvor in Freiburg erreicht. Es fehlte also am letzten Spieltag gegen Augsburg noch ein Tor, um Gerd Müllers Rekord sogar zu übertreffen.

Robert Lewandowski (33) probiert es mehrere Male, wie ein Blick zurück in die Aufzeichnungen beweist: zuerst mit einem Kopfball auf die Tormitte (8. Minute), dann mit einem Nachschuss (30.), mit dem linken Fuß (39.) und dem Kopf (40./54.), ehe der Augsburger Marek Suchy seinen Körper in einen Lewandowski-Schuss wirft und für seinen bereits überwundenen Keeper Rafal Gikiewicz rettet (57.). In der 70. Minute wird die Nummer 9 des FC Bayern zwei Meter vor dem Strafraum gefoult, den Freistoß fängt der FCA-Torwart sicher ab. Obwohl ihn die Kollegen bemüht mit ihren Steckpässen, Ablagen und Flanken bedienen, mag dieser eine Treffer nicht gelingen. Die Zeit verrinnt, die Bayern führen 4:1, 4:2. Na und? Es interessiert allein die Lewandowski-Frage.

Würde er es noch schaffen? Noch fünf Spielminuten. Die kicker-Torjägerkanone, die sich Lewandowski längst gesichert hat vor André Silva (28 Tore für Frankfurt), ist in einem Büro des Stadions deponiert. Sie soll unmittelbar nach dem Abpfiff unten auf dem Platz überreicht werden. Sie muss also kurz vor dem Spielende abgeholt werden, damit sie pünktlich auf dem Rasen ankommt. Der Weg durch die Katakomben der Allianz Arena fordert drei, vier Minuten; das Auspacken der kicker-Kanone ein paar Sekunden.

Also wird es dringend Zeit, den Presseplatz auf der Tribüne zu verlassen. "Und dann wird es passieren", lautet die gegenüber dem Kollegen Georg Holzner ausgesprochene Befürchtung. Trotz der Einstellung, 40 Tore für Gerd Müller und 40 Tore für Robert Lewandowski wären doch die optimale Lösung, soll dieser historische Moment, an dem nach 49 Jahren eine neue Topquote in die Fußballgeschichte geschrieben würde, nicht verpasst, sondern live erlebt und mit eigenen Augen vor Ort gesehen werden.

Zum sechsten Mal verleiht kicker-Chefreporter Karlheinz Wild die Torjägerkanone an Robert Lewandowski. SVEN SIMON

Seine sechste kicker-Torjägerkanone - und doch eine ganz besondere

Also werden die rund 30 Schritte zum Tribünenausgang zögerlich zurückgelegt, den Blick auf die Abläufe unten fixiert: Es könnte ja doch noch passieren. Und es passiert. Leroy Sané schießt aus 18 Metern mittiger Position, Gikiewicz taucht nach rechts unten, der Ball prallt von seiner Brust, Lewandowski ist da, umkurvt den katzenartig entgegen springenden Landsmann, macht zwei Schritte nach rechts und schiebt ein. In der 90. Minute. Was für eine Dramaturgie!

Der 22. Mai 2021 steht nun für diesen historischen Moment in der Fußballgeschichte, es geschah um 17.21 Uhr MESZ in der Allianz-Arena zu München.

Lewandowskis Jubellauf in Richtung rechte Eckfahne wird noch mit ein paar Blicken über die Schulter registriert, jetzt aber eilends die Treppe hinunter und die kicker-Torjägerkanone verleihen. Ein paar Minuten später hält sie der neue Rekordschütze in Händen. Es ist seine sechste. Und doch eine ganz besondere. Für den Schützen, genauso aber für den kicker-Reporter. Was für eine Ehre! Und was für ein Glück, unmittelbar miterleben zu dürfen, wenn Geschichte geschrieben wird.