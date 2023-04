Mitchell und die Top-Defensive: Cleveland im Check

Erstmals in der Nach-LeBron-Ära stehen die Cleveland Cavaliers wieder in den Play-offs. Gegen die New York Knicks setzt der Meister von 2016 vor allem auf seine stabile Defensive - und Donovan Mitchell.

Nein, erwartet worden war dieser Trade nicht. Und umso größer war die Aufruhr, als sich Anfang September 2022 Donovan Mitchell aufmachte, die Utah Jazz zu verlassen. Nicht aber in Richtung New York, wie es so viele erwartet hatten. Als sich die wohl wochenlangen Verhandlungen zwischen den Knicks, Utah und dem All-Star gerade auf der Zielgeraden befanden, tauchten plötzlich die Cavs auf, boten Mitchell eine interessante Perspektive und den Jazz ein attraktives Paket als Gegenwert - unter anderem mit Lauri Markkanen, Collin Sexton sowie mehreren Picks - und lotsten den Guard damit kurzfristig, aber spektakulär nach Ohio.

Ein Wechsel, der die Ansprüche in Cleveland nach dem knapp verpassten Play-off-Einzug 2022 (zwei Niederlagen in den Play-ins) unterstrich, und der die perfekte Ergänzung zur jüngeren Garde um Evan Mobley, Darius Garland und Jarrett Allen darstellte, bringt Mitchell doch neben seiner Klasse auch viel Erfahrung mit.

Der Plan ging bislang auf. Mitchell gibt dem Team den Schuss Extravaganz und Power (28,3 Punkte im Schnitt), die er unter anderem durch sein 71-Punkte-Spiel gegen die Bulls Anfang Januar unter Beweis stellte. Mit Garland (21,6) bildet er ein gefährliches Guard-Duo, das Cleveland verhältnismäßig früh und souverän in die erste Runde der Play-offs katapultierte.

Cleveland kann sich neben Mitchell vor allem auf die Defense verlassen

Dort wartet mit den Knicks ausgerechnet jene Organisation, die die Cavaliers im Werben um Mitchell eiskalt ausstachen. So könnte sich ein Kreis mit Beginn der Off-Season irgendwie (und für irgendwen?) schließen - tatsächlich soll es für Cleveland vielmehr der Auftakt für einen tieferen Play-off-Run sein, möglicherweise sogar für eine von Mitchell geprägte Ära, der vertraglich bis mindestens 2025 gebunden ist. Der 26-Jährige ist jedenfalls vor Beginn der Serie in Topform und könnte natürlich der entscheidende Faktor werden.

Aber Cleveland bietet mehr, allen voran die beste Defensive der Liga. Weil mit dem zuletzt angeschlagenen Allen ein entscheidender Ringbeschützer der Cavs wieder zur Verfügung steht und damit Mobley Entlastung gibt, könnte das sogar schon neben Mitchell der entscheidende Faktor sein, der die Cavaliers in einer sicher langen Serie gegen New York in die zweite Runde bringt - vorausgesetzt, die Cavs lassen sich nicht beim Defensivrebound überrumpeln, eine der Schwachstellen in dieser Saison, die gegen physische Knicks zum Knackpunkt werden könnte.

Defensivanker in Cleveland: Evan Mobley und Jarrett Allen. Getty Images

Und natürlich bleibt spannend, wie New Yorks Jalen Brunson und Julius Randle (sofern dieser fit wird) verteidigt werden - hier rechnet mancher Isaac Okoro eine Schlüsselrolle zu, vor allem wenn es um das Match-up mit Brunson geht, der beim letzten Duell vor rund zwei Wochen mit 48 Punkten seinen Karriere-Bestwert erzielte und die New York Knicks zum 130:116-Sieg führte - und das obwohl Mitchell 40 Punkte auflegte.

Mit den Play-offs konnten die Cavs zu diesem Zeitpunkt schon planen, zum ersten Mal seit dem Weggang und dem Ende der Ära von LeBron James 2018.

"Es wird ein Test für uns, weil viele unserer Jungs in ihre ersten Play-offs gehen", sagt Cavs-Coach J. B. Bickerstaff. Aber: "Ich bin zuversichtlich und glaube, wenn wir in Bestform sind, sind wir für jeden eine harte Nuss."