Mit zwei Vereinslosen und natürlich mit Marta: Brasiliens Olympia-Kader

Die ewig junge Marta trifft in der US-amerikanischen Liga weiterhin zuverlässig. Kein Wunder also, dass sie auch 2024 mit Brasilien zu den Olympischen Spielen fährt. Zwei Teamkolleginnen dagegen sind derzeit ohne Klub.

Als sie 2004 im Finale der Olympischen Spiele auflief, war ihre heutige Mitspielerin Tarciane genau ein Jahr alt. Exakt 20 Jahre später ist Marta noch immer ganz selbstverständlich ein Teil der brasilianischen Frauen-Nationalmannschaft.

Auch mit 38 Jahren gehört sie zum 18 Spielerinnen umfassenden Aufgebot für die Olympischen Spiele in Frankreich. Nationaltrainer Arthur Elias gab dieses am Dienstagabend bekannt. Außerdem mit dabei: Rechtsverteidigerin Antonia, die bis zum 30. Juni bei Levante in Spanien unter Vertrag stand und nun vereinslos ist, und Mittelstürmerin Ludmila, noch bis zur vergangenen Woche Teil von Atletico Madrid, nun aber ebenfalls auf Klubsuche.

Zwar scheinen die ganz großen Zeiten von Marta und ihrem Team vorerst vorbei zu sein, auch mit Blick auf die WM 2023, die überraschend in der Vorrunde endete. Frühzeitig abschreiben sollte man die Südamerikanerinnen allerdings nicht: Beim Gold Cup im März dieses Jahres reichte es hinter den USA immerhin zu Platz 2.

Nun geht es in der Gruppenphase des olympischen Turniers ab dem 25. Juli gegen Nigeria, Japan und Spanien. Mit einem Weiterkommen darf die Selecao rechnen - auch dank Marta. Die sechsmalige Weltfußballerin traf auch in ihren jüngsten beiden Länderspielen, einem 4:0 gegen Jamaika und kurz darauf noch einmal einem 4:0 gegen Jamaika.

Seitdem ging es mit ihrer Formkurve keineswegs bergab: Beim 6:0 von Orlando Pride gegen die Utah Royals durfte sie wieder zweimal jubeln.

Im April hatte Marta angekündigt, nach den Olympischen Spielen aus dem Nationalteam zurückzutreten. Davor aber steht die Angreiferin nun vor ihrer sechsten Olympia-Teilnahme. 2021 avancierte sie in Tokio zur ersten Spielerin, die bei fünf Olympischen Spielen in Serie traf. 2004 und 2008 hatte sie mit Brasilien jeweils Silber gewonnen.