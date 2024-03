Mit Zuschauerrekord: Rapid-Frauen gewinnen Heimspiel-Premiere

Zum ersten Spiel des Frauenteams des SK Rapid kommen so viele Zuschauer wie zu keinem anderen Frauen-Vereinsspiel mit ausschließlich österreichischer Beteiligung.

Die Rapid-Frauen bestritten am Samstag ein historisches Spiel GEPA pictures

Rapids Frauen-Fußballteam hat am Samstag den Premierenauftritt im Allianz-Stadion absolviert - und das vor gleich 3.150 Zuschauern, was einen neuen Rekordbesuch für ein Frauen-Vereinsspiel mit ausschließlich österreichischer Beteiligung bedeutet.

Die Grün-Weißen gewannen das Testmatch gegen FSG Traiskirchen, Tabellenzweite in der NÖ-Landesliga) mit 2:1. Das erste Tor erzielte Viktoria Bittendorfer in der zehnten Minute, den Siegestreffer Lana Khalaf kurz nach Seitenwechsel in der 52. Minute. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Daniela Krsjakova (36.).

Rapid-Trainerin Katja Gürtler war nach Spielende glücklich: "Es war ein überragender Nachmittag mit vielen Gänsehautmomenten und unbeschreiblich für alle, die heute dabei waren. Die Fans haben uns heute sicher ein Stück weit zum Sieg getragen", freute sich die frühere ÖFB-Internationale und Spanien-Legionärin beim FC Valencia.

"Wir haben auch aufgrund der euphorischen Stimmung sehr gut ins Spiel gefunden und nach unserem Stangenschuss rasch die Führung erzielt. Danach sind wir zu wenig nach vorne gekommen, aber haben das nach Seitenwechsel wieder verbessert. Wir haben einige Sachen schon recht gut gemacht, haben aber noch einen weiten Weg zu gehen. Heute bin ich stolz, dass wir das Spiel auch mit einem 2:1-Erfolg beenden konnten."