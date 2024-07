Mit Zeiss-Logo und Pirlo: Jena weiht Stadion gegen Sampdoria Genua ein

Der FC Carl Zeiss Jena befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison. Der Kader hat bereits Formen angenommen. Ein besonderes Highlight erwartet die Thüringer zudem am 30. Juli, die einen neuen, alten Sponsor begrüßen.

Der FC Carl Zeiss Jena gehört zu den Vereinen der Regionalliga Nordost, die recht früh mit der Vorbereitung begonnen haben. Bereits am 17. Juni bat Trainer Henning Bürger seine Spieler zum ersten Training. Eine Woche lang, so sein Plan, sollte sich das neu formierte Team kennenlernen. Dazu wurde eigens ein Trainingslager in Zeulenroda bezogen. "Wobei wir dort nur eine Einheit auf dem Platz geplant haben", sagt Bürger. Bei Paddeltouren und Grillabend sollte die Mannschaft zueinander finden. Dieser Plan ging auf.

Noch in Zeulenroda durfte Bürger einen Neuzugang begrüßen, der in Jena nicht unumstritten ist. Von Erzrivale Rot-Weiß Erfurt holte Sportdirektor Stefan Böger den Flügelspieler Kay Seidemann. Der 24-Jährige war in der Vergangenheit auch mit markigen Sprüchen gegen Jena aufgefallen. Deswegen lehnen vor allem die Ultras den neuen Mann ab. Beim ersten Testspiel in Rothenstein (15:0) kam es tatsächlich nach Spielende auch zu einem Gerangel mit den Ultras. Seidemann erhielt dort sogar Personenschutz. Allerdings solidarisierten sich viele Fans auch mit ihm. Aufsichtsratschef Andreas Krug versprach hinterher eine interne Aufarbeitung der Geschehnisse.

Neuer Abwehrchef aus Lübeck

Anfang dieser Woche gelang dem FCC indes die Verpflichtung eines neuen Abwehrchefs. Von Drittliga-Absteiger VfB Lübeck holten die Thüringer mit Sören Reddemann einen sehr erfahrenen Innenverteidiger. Der hinterließ im Nordosten schon Spuren beim Halleschen FC, Chemnitz und den Leipziger Vereinen. In Jena soll er nun ein junges Team anführen. Über diese Rolle, so sagt er, sei er sich mit Sportchef Böger im persönlichen Austausch sehr schnell einig gewesen.

Doch auch abseits aller sportlichen Themen schrieben die Thüringer zuletzt positive Schlagzeilen. Herausragend war dabei sicherlich der Wiedereinstieg der Firma Zeiss beim Fußballclub. Der Weltkonzern mit fast 50.000 Mitarbeitern zog sich 2001 aus dem Fußball zurück, konzentrierte sich auf Wirtschafts- und Kulturförderung. Jetzt erfolgte ein Umdenken, was dem Jenaer Verein eine gute sechsstellige Summe einbringt. Diese soll aber nicht nur den Profis helfen, sondern auch zu gleichen Teilen an die Erstliga-Frauen und den Nachwuchs gehen.

Das Zeiss-Logo im Stadion wird man zum ersten Mal am 30. Juli sehen können. Dann will der FCC sein neues Stadion auch offiziell einweihen. Als Gast kommt ein Weltmeister: Andrea Pirlo mit seinem Team von Sampdoria Genua. Das ist nicht zufällig gewählt. Die Italiener waren 1988 der letzte Gegner des FCC auf internationalem Parkett.