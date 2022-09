Mit XXL-Umbruch zum Erfolg? Turbine Potsdam im Check

Nach der verpassten CL-Qualifikation stand für Turbine Potsdam in diesem Sommer ein großer Umbruch an. Neben dem neuen Trainer soll ein altbekanntes Gesicht den sechsmaligen Meister zum Erfolg führen.

Wie lief die vergangene Saison?

Das Sprichwort "stark angefangen und stark nachgelassen" beschreibt die vergangene Saison der Potsdamerinnen wohl am besten: Nach einer starken Hinrunde, die mit nur zwei Niederlagen abgeschlossen werden konnte, schien das Erreichen des dritten Tabellenplatzes und die damit einhergehende Qualifikation zur Champions League nur noch reine Formsache zu sein. Zwei Niederlagen gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt und Bayern München zum Saisonabschluss bedeuteten aber den späten Einbruch. Besser lief es da schon im Pokal, durch ein 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Leverkusen konnte man sogar bis ins Finale vordringen - Endstation waren dort aber dominante Wölfinnen.

Der dritte vierte Platz in Serie machte jedoch eines deutlich: Ein Umbruch musste beim sechsmaligen Meister her. Nach Ende der Spielzeit verließen sowohl Trainer Sofian Chahed als auch Vereinspräsident Rolf Kutzmutz den Verein.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Doch nicht nur auf verantwortlicher Ebene stand in diesem Sommer ein Umbruch an: Mit 13 Neuzugängen und 14 Abgängen stellt Turbine die mit Abstand höchste Transferzahl der gesamten Liga. Besonders spürbar sind dabei die Abgänge der Torjägerinnen Selina Cerci (zum 1. FC Köln) und Melissa Kössler (zur TSG Hoffenheim), die im vergangenen Jahr mit 13 und zehn Treffern die teaminterne Torjägerliste klar anführten. In diese Fußstapfen treten nun die aus Köln geholte Amber Barrett sowie Laura Radke, die mit 16 Treffern in 28 Spielen in der Regionalliga West bereits ihren Torriecher bewies und mit dem VfL Bochum nur knapp den Aufstieg verpasste. Eine weitere Hoffnungsträgerin des Umbruchs ist die erst 18-jährige israelische Nationalspielerin Noa Selimhodzic, die nach einem Jahr bei der AC Mailand in Potsdam den nächsten Entwicklungsschritt gehen will.

Auf wen kommt es besonders an?

Sebastian Middeke ist der neue Mann an der Seitenlinie in Potsdam und hat die Aufgabe, den Umbruch beim FFC voranzutreiben. Seine Trainer-Karriere begann der 38-Jährige als Co-Trainer des SV Meppen, bevor er im Februar 2021 den Zweitligisten SpVg Berghofen übernahm.

Ein bekanntes Gesicht ist dagegen die ehemalige Nationalspielerin Jennifer Cramer (23 A-Länderspiele). Die 29-jährige Europameisterin nahm zuletzt bis auf ein halbjähriges Intermezzo in Italien Abstand vom Profi-Fußball, kehrt nun aber zu ihrem Ausbildungsverein zurück.

Auf ihre Erfahrung wird es genauso ankommen wie auf gute Leistungen der Torfrauen Vanessa Fischer und Anna Wellmann. In insgesamt neun Partien wahrten beide im vergangenen Jahr die weiße Weste - nur Bayern München und Eintracht Frankfurt gelang dies häufiger. Soll es für Potsdam weit gehen, muss diese Leistung auch in dieser Saison wiederholt werden. Im Pokal sah es nicht so aus, erst im Elfmeterschießen wurde ein peinliches Aus gegen Regionalligist Viktoria Berlin vermieden.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Bremen (18.9., A), Duisburg (25.9., H), Köln (1.10., A)

Was sagt die Expertin?

"Zu viele wichtige Spielerinnen haben den Verein verlassen", gibt kicker-Kolumnistin Verena Schweers zu bedenken. "Demnach ist zu viel Qualität verloren gegangen, die durch die Neuzugänge nicht kompensiert werden konnte. Junge Spielerinnen müssen schon früh Verantwortung übernehmen und das Ruder herumreißen. Für Turbine wird es diese Saison sehr schwer. Ich sehe sie eher in der zweiten Tabellenhälfte."