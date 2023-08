Mit Wunschspieler Rice und neuer Variabilität zum Titel? Arsenal im Check

Arsenal will mit aller Macht zum ersten Liga-Titel seit der Saison 2004/05, das untermauert auch die Aktivität auf dem Transfermarkt. Aber reicht das? Die Gunners im kicker-Check.

Wie lief das Transferfenster?

Kostspielig, aber das war zu erwarten. Der Kader musste sowohl qualitativ als auch quantitativ verändert und verstärkt werden, vor allem die fehlende Tiefe im Aufgebot der Gunners war der Knackpunkt im vergangenen Titelrennen mit Manchester City. Also nahm Arsenal kurzerhand etwa 240 Millionen Euro in die Hand, um Declan Rice (120, West Ham), Kai Havertz (70, Chelsea) und Jurrien Timber (40, Ajax) zu verpflichten.

Transfers, die in vielerlei Hinsicht Sinn ergeben und gleichzeitig den Anspruch untermauern, nach 19 Jahren endlich mal wieder die Premier League zu gewinnen. Rice war absoluter Wunschspieler von Trainer Mikel Arteta, was sich auch West Ham zunutze machte und die Ablöse so weit in die Höhe schraubte, dass ein neuer britischer Rekord stand. Der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler, den auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel gerne in seinen Reihen gehabt hätte, ist der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte und soll mit Thomas Partey auf der Doppelsechs den Spielaufbau gestalten und die Freigeister in der Offensive entlasten.

Dazu zählt seit diesem Sommer auch Havertz. Der deutsche Nationalspieler entschied sich, dem Transferwahn des FC Chelsea zu entfliehen und seine Karriere lieber im nördlicheren Teil Londons fortzusetzen und damit auch in der Champions League. Die Gunners haben sich mit Havertz einen Spielertypen gesichert, den es wegen seiner Körpergröße und Variabilität in der Offensive bis dato so noch nicht gab. Auch wenn der 24-Jährige sich selbst eigentlich nicht nur als Sturmspitze sieht, wird er dort wegen des Ausfalls von Gabriel Jesus (Knieprobleme) zunächst am meisten gebraucht.

Mindestens genauso variabel ist Timber, Neuzugang Nummer drei. Der 22-jährige Niederländer kann in der Abwehr alle Positionen bekleiden, im Community Shield gegen ManCity (4:1 i.E.) setzte Arteta ihn als Linksverteidiger ein. Auch im Zentrum und auf der rechten Seite fühlt sich Timber wohl, wenngleich er seine Qualitäten auf höchstem Premier-League-Niveau erst noch unter Beweis stellen muss.

Der einzige schmerzhafte Abgang für Arsenal ist Ex-Kapitän Granit Xhaka, der sich nach seinem Vertragsende ablösefrei Bayer Leverkusen anschloss. Die Lücke des Schweizers wurde mit Rice aber schon gefüllt - und soll es auch über Jahre sein.

Was macht Hoffnung, was Sorgen?

Der Kern der Mannschaft ist eingespielt, zudem sind Spieler mit vielversprechender Qualität und großem Entwicklungspotenzial dazugekommen. Ob das reicht, um näher an Meister ManCity heranzurücken, der auch diese Saison wieder der größte Titelanwärter ist? Der Auftritt im Community Shield war höchstens ein kleiner Fingerzeig. ManCity sammelt sich nach der langen Triple-Vorsaison noch.

Platz zwei in der Vorsaison bedeutet für diese Spielzeit wieder Champions-League-Fußball im Emirates. Die Königsklasse kann aber nicht, wie die Europa League vergangene Saison, mit halber Kraft angegangen werden. Und es soll sicherlich nicht bereits im Achtelfinale Schluss sein. So wartet auf den Kader ein weiterer Wettbewerb auf absolutem Top-Niveau, die Verletzungsanfälligkeit mancher Spieler könnte dabei im Laufe der Saison zum Problem werden.

Die Prognose

In die Champions League muss es für die Gunners mindestens wieder gehen - und das wird es auch. Leichter wird es diese Saison aber freilich nicht, zumal sich neben den üblichen Top-6-Kandidaten nun auch noch Konkurrenz vom Vorjahresvierten Newcastle United und dem ambitionierten Aston Villa gibt.

Der Wunsch und das interne Ziel ist derweil klar die Meisterschaft. Letzte Saison sah es zwischenzeitlich auch lange nach dieser für die Gunners aus, im Schlussspurt ging dem Team aber die Luft aus. Sollte Arsenal in dieser Spielzeit erneut in diese Situation kommen, dürfte die Erfahrung aus dem letzten Jahr sicher helfen. Gleichzeitig muss man natürlich darauf hoffen, dass ManCity das ein oder andere Mal öfter Federn lässt. Die erste Meisterschaft seit 2004/05 ist aber definitiv im Bereich des Möglichen.

Zum Start steht für Arsenal direkt ein Kracher bevor. Am Sonntag sind die Gunners um 17.30 Uhr (LIVE! bei kicker) zu Gast beim FC Chelsea.