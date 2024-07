Mit Wolff: Der Kader des THW Kiel für die Saison 2024/25

Ein Blick auf den Kader des THW Kiel für die kommende Spielzeit der Handball Bundesliga - für Hoffnung sorgt vor allem ein Rückkehrer, zudem gibt es eine Verjüngung auf den Linkshänder-Positionen.

Beim THW Kiel ist man Titelfeiern gewöhnt, in diesem Jahrtausend endeten lediglich die Spielzeiten 2001 und 2016 sowie 2018 ohne eine Erweiterung des Briefkopfes. 15 Meisterschaften, 10 Pokalsiege, 13 Supercupsiege und sieben Triumphe im Europapokal, davon viermal in der EHF Champions League. Der Sieg im Supercup bleibt der einzige Titelgewinn der Zebras in der vergangenen Saison. Doch wie stehen die Chancen in der kommenden Saison?

Auf den ersten Blick fällt die bisherige Transferbilanz nahezu identisch aus, wie im Vorjahr. Fünf Abgängen stehen nun fünf Neuzugänge gegenüber und wie im Vorjahr sind hauptsächlich zwei Positionen betroffen. Zudem gab es mit Vincent Gerard (Istres Ouest Provence) und Ben Connar Battermann (TBV Lemgo Lippe) zwei Abgänge in der laufenden Spielzeit und auch drei Youngster aus dem erweiterten Kader stehen nicht mehr zur Verfügung.

Waren es letzte Saison das Tor und die Rechtshänderpositionen im Rückraum, so kümmerte sich der THW Kiel nun vor allem um die Linkshänder im Kader - und der Verjüngung auf diesen Positionen. Mit Niclas Ekberg wird eine Vereinslegende nach zwölf Jahren den Club verlassen, mit Sven Ehrig und Jarnes Faust zwei Eigengewächse.

Kiel hatte schon vor zwei Jahren die Personalplanungen auf dieser Position begonnen und Lukas Zerbe vom TBV Lemgo Lippe als zukünftigen Neuzugang präsentiert. "Lukas war unser Wunschspieler auf dieser Position und passt in den langfristigen Plan, wie wir unsere Mannschaft zusammenstellen wollen und weiterhin erfolgreich sein können”, ist THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi vom Nationalspieler überzeugt.

Vize-Europameister "absolute Wunschlösung für den rechten Rückraum"

Als Gespannpartner bekommt der deutsche Nationalspieler nun den Ungarn Bence Imre von Ferencvaros Budapest an seine Seite. "Mit Bence Imre wird einer der talentiertesten Rechtsaußen in Europa künftig für uns spielen", ist Szilagyi überzeugt. "Bence ist schnell, torgefährlich und kann in der Abwehr eingesetzt werden."

Schon seit dem letzten Sommer ist klar, dass im rechten Rückraum Emil Madsen (GOG) anheuern wird - der Spanier Eduardo Gurbindo war nur eine Übergangslösung für diese Saison. "Er ist unsere absolute Wunschlösung für den rechten Rückraum. Bei Emil noch von einem Riesen-Talent zu sprechen, wäre sicherlich untertrieben", erläuterte Szilagyi über den 23-Jährigen, der in der Gruppenphase der Champions League die meisten Tore erzielen konnte.

Einen langfristigen Vertrag auf der Position im halbrechten Rückraum besitzt zudem Harald Reinkind. Dahinter braucht der Klub einen Einsatz für Steffen Weinhold. Unklar ist noch die Zukunft von Youngster Henri Pabst, dessen Vertrag ausläuft.

Der lange Schatten von Perez de Vargas

Auch im Tor wird erneut gewechselt, allerdings genießt das Gespann mit Tomas Mrkva und Samir Bellahcene das Vertrauen - die Nummer 3 Magnus Bierfreund wird sich hingegen in Richtung HBW Balingen-Weilstetten II verabschieden. Beim THW soll Leon Nowottny an den Profihandball herangeführt werden.

"Leon hat sich diese Chance im erweiterten Profi-Kader verdient", sagt Nachwuchskoordinator Klaus-Dieter Petersen, und ergänzt: "Er bringt viel Potenzial mit und arbeitet hart dafür, mit jedem Tag besser zu werden. Ihn wird das tägliche Training mit den Profis weiter voranbringen."

Zur übernächsten Saison kann der THW Kiel dann auf Gonzalo Pérez de Vargas bauen, der Vier-Jahres-Vertrag des Spaniers beginnt 2025. Nach dem Abschied von Niklas Landin im vergangenen Sommer sollte damit wieder ein großer Name zwischen die Pfosten rücken - doch dies geschieht nun bereits in diesem Sommer. Während es nicht gelang den Spanier früher zu holen, gibt es einen überraschenden Rückkehrer.

Wolff-Transfer offiziell

Denn, der THW Kiel hat in der Causa Andreas Wolff Vollzug gemeldet: Der DHB-Keeper kehrt nach Kiel zurück. "Deutschlands Nummer eins ist wieder beim THW Kiel. Trotzdem war es kein einfaches Unterfangen, den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen", so der Österreicher. Kielce benötigt nun einen Keeper, ein zuvor kolportierter Tausch mit Bellahcene wurde aber nicht vermeldet.

Mit der Ankunft von Gonzalo Pérez de Vargas deutete sich eh schon der Abschied von mindestens einem der aktuellen Stammtorhüter im kommenden Sommer an, nun betrifft es eventuell Tomas Mrkva und Samir Bellahcene, beide Verträge laufen 2025 aus. Denkbar wäre aber auch ein vorzeitiger Abschied eines der beiden Torhüter, Andreas Wolff - für dessen Verpflichtung sich 80 Prozent der Leser von handball-world aussprachen - erhielt einen Vier-Jahres-Vertrag.

Auf den anderen Positionen hingegen wird beim THW Kiel auch in der kommenden Spielzeit Kontinuität herrschen, die personellen Impulse nach einer vom Supercup abgesehenen titellosen Saison sind somit nur positionsbezogen. Spielerisch dürfte dabei vor allem das Zusammenspiel der Rechtshänder im Rückraum mit den Kreisläufern und Linksaußen zum Saisonbeginn vermehrt in den Blickpunkt rücken.

Eine neue Ära im Rückraum?

Das Gerüst der Mannschaft steht, und mit Eric Johansson und Emil Madsen (beide 23) und dem 21-Jährigen Elias Ellefsen a Skipagotu hat der THW Kiel einen Rückraum, der eine neue Ära begründen kann. Auch Mykola Bilyk (27) und Karl Wallinius (25) können noch langfristig in schwarz-weiß spielen.

Doch der Blick auf die Vertragslaufzeiten zeigt, dass neben dem Tor vor allem am Kreis zeitnah die Umbrüche erfolgen könnten - auch um dann wieder in allen Wettbewerben bis zum Saisonende um die Titel mitzuspielen. Und angesichts des Alters einiger Akteure dürfte in den nächsten Jahren auch das ein oder andere Karriereende anstehen.

"Mit unseren Ansprüchen und unserem Kader ist die Champions League Pflicht", sagte Aufsichtsratschef Marc Weinstock im März den Kieler Nachrichten. In dieser Spielzeit wurde die Qualifikation für die Königsklasse angesichts des vierten Platz in der Bundesliga verpasst - die sportliche Misere könnte sich auch auf die Personalplanungen auswirken. Weinstock bekannte: "Würden wir länger als nur ein Jahr European League spielen, müsste man Neuverpflichtungen ans Budget anpassen."

Veränderungen Kader THW Kiel

Zugänge im Sommer 2024:

• Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe)

• Bence Imre (Ferencvaros TC Budapest/HUN)

• Emil Madsen (GOG Håndbold/DEN)

• Leon Nowottny (eigene Jugend)

• Andreas Wolff (Industria Kielce/POL)

Abgänge im Sommer 2024:

• Niclas Ekberg (Ystads IF/SWE)

• Jarnes Faust (TBV Lemgo Lippe)

• Sven Ehrig (Ziel unbekannt)

• Eduardo Gurbindo (Besiktas Istanbul/TUR)

• Magnus Bierfreund (HBW Balingen-Weilstetten II)

• Steffen Weinhold (Ziel unbekannt)

• Luca Schwormstede (Ziel unbekannt)

• Ben Levermann (HSV Hamburg)

Der Kader des THW Kiel 2024/25

Nr. Name Pos Jahrg Vertrag - Andreas Wolff TW 1991 2024-28 - Leon Nowottny TW 2005 2024-25 16 Tomás Mrkva TW 1989 2022-25 34 Samir Bellahcene TW 1995 2023-25 7 Magnus Landin Jacobsen LA 1995 2018-25 23 Rune Dahmke LA 1993 2012-26 - Lukas Zerbe RA 1996 2024-27 - Bence Imre RA 2002 2024-26 21 Eric Johansson RL 2000 2022-28 49 Karl Wallinius RL 1999 2022-27 4 Domagoj Duvnjak RL/RM 1988 2014-25 53 Mykola Bilyk RM 1996 2016-26 71 Elias Ellefsen á Skipagøtu RM 2002 2023-27 6 Harald Reinkind RR 1992 2018-27 19 Henri Pabst RR 2004 2022-24 - Emil Madsen RR 2001 2024-28 11 Petter Øverby KM 1992 2022-26 17 Patrick Wiencek KM 1989 2012-25 61 Hendrik Pekeler KM 1991 2018-25 Filip Jicha Trainer 1982 2018-26

