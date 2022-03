Mit WM-Play-offs beginnend: Italien erlaubt wieder volle Stadien

Ab dem 24. März dürfen Stadien in Italien wieder zu 100 Prozent ausgelastet werden statt zuletzt zu 75 Prozent. Das soll bereits für Italiens Play-off-Spiel zur WM 2022 gegen Mazedonien gelten, erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza.

Dies hatte der italienische Fußballverband FIGC gefordert. Ab Ende März soll diese Regelung dann auch für alle Stadien und nicht nur zu den WM-Play-offs gelten, erklärte Staatssekretär Andrea Coast. Außerdem sollen dann auch wieder Ungeimpte die Stadien besuchen dürfen, die 2G-Pflicht fällt.

In ganz Europa geht der Trend wieder zu vollen Stadien. In Deutschland sollen laut einem Bund-Länder-Beschluss ab dem 20. März alle "tiefgreifenden" Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, in Frankreich sind volle Stadien bereits seit dem 2. Februar wieder erlaubt, in Spanien seit dem 4. März und in England bereits seit dem 19. Juli 2021.