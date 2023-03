Mit wem sich Nagelsmann als Bayern-Trainer alles anlegte

Julian Nagelsmann war als Bayern-Trainer nie um eine öffentliche Meinungsäußerung verlegen - und musste sich immer wieder entschuldigen. Neun ausgewählte Fälle, die Folgen hatten.

SC Freiburg

Als dem FC Bayern beim 4:1-Auswärtssieg in Freiburg im Frühjahr 2022 ein Wechselfehler unterlief und der SC Freiburg Einspruch einlegte, erklärte Julian Nagelsmann: "Aus persönlicher Sicht kann ich nicht verstehen, dass Freiburg das macht." Nach einer wütenden Reaktion von SC-Trainer Christian Streich entschuldigte sich Nagelsmann: "Sorry an Freiburg, sorry an Christian."

Die Freiwillige Feuerwehr

Als Nagelsmann im April 2022 über die Motivation seiner Mannschaft sprach, wählte er einen folgenreichen Vergleich: "Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Süd-Giesing, sondern beim FC Bayern München." Besagte Feuerwehr konterte via Video-Botschaft ("Freiwillige Feuerwehr bedeutet nicht, nur zu spielen, wenn man Bock hat"), Nagelsmann besuchte die Feuerwache 4 in München-Schwabing und beteuerte: "Ich wollte nie die Freiwillige Feuerwehr oder irgendeinen ehrenamtlichen Helfer diskreditieren."

FC Barcelona

Im Sommer 2022 wunderte sich Nagelsmann öffentlich über die Transferpolitik des FC Barcelona und bezeichnete ihn als "einzigen Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft". Das brachte ihm einen Rüffel von Bayern-Boss Oliver Kahn ein - und eine bissige Reaktion von Barça-Präsident Joan Laporta: "Ich würde darum bitten, dass sie auf ihr Bankkonto schauen." Nagelsmann ruderte zurück und sprach von einer "persönlichen Fan-Frage", keinem definitiven Statement.

Antonio Conte

Zur selben Zeit plauderte Nagelsmann über den damaligen Bayern-Kandidaten Harry Kane ("Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore schießt"), was dessen Trainer bei den Tottenham Hotspur, Antonio Conte, "ein bisschen respektlos" fand.

Juventus Turin

Als Matthijs de Ligt im Sommer 2022 mit körperlichem Rückstand von Juventus nach München wechselte, konnte sich Nagelsmann ein paar Spitzen gegen dessen Ex-Arbeitgeber nicht verkneifen. "Ich habe mit ihm nach dem Training gesprochen, und er sagte, die Trainingseinheit war die härteste in den letzten vier Jahren", sagte er im Rahmen der US-Tour. "Ich habe gehört, dass es in Italien dann nicht einfach ist, fit zu bleiben."

Serge Gnabry

Nach einem 1:1 in Leipzig und vor einer englischen Woche in der Bundesliga im Januar 2023 hatte Serge Gnabry seine Freizeit bei der Pariser Fashion Week verbracht. Daraufhin zählte ihn Nagelsmann auf seiner Pressekonferenz an: "Solange die Antwort am Dienstag passt, ist es okay für mich. Wenn sie nicht passt, ist es nicht okay." Eine tagelange Gnabry-Debatte war die Folge.

Manuel Neuer

Beinahe parallel trennte sich der FC Bayern auf Treiben von Nagelsmann von Torwarttrainer Toni Tapalovic - ein Schlag für den verletzten Kapitän Manuel Neuer. Als der Torhüter später öffentlichkeitswirksam seine Enttäuschung kundtat, sagte Nagelsmann über dessen Doppel-Interview: "Ich hätte es nicht gegeben."

Paris St. Germain

Vor den Champions-League-Achtelfinalduellen mit Paris St. Germain betonte Nagelsmann öffentlich, dass er nicht daran glaube, dass Kylian Mbappé, dessen Ausfall PSG kommuniziert hatte, im Hinspiel tatsächlich ausfalle. Als sich das in Frankreich herumsprach, konterte Trainerkollege Christophe Galtier, derlei Psychotricks seien nicht sein Stil. Nagelsmann behielt allerdings Recht: Mbappé stand in Paris im Kader und wurde eingewechselt.

Tobias Welz

Nach der 2:3-Niederlage in Gladbach war Nagelsmann derart erbost über das Schiedsrichterteam von Tobias Welz, dass er es nach dem Spiel in der Kabine besuchte. Kurze Zeit später verließ er sie schon wieder mit den Worten: "Mein Gott, mein Gott, ey! Ein weichgespültes Pack!" Dafür musste er 50.000 Euro Geldstrafe zahlen - und sich einmal mehr öffentlich entschuldigen. In dieser Hinsicht hat er die meisten seiner Vorgänger auf der Bayern-Bank weit übertroffen.