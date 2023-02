Mit Wellinger und Schmid: DSV nominiert Aufgebot für WM in Planica

Der Deutsche Ski-Verband hat am Freitag sein Aufgebot für die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Planica nominiert. Die WM in Slowenien geht vom 21. Februar bis 5. März.

Mit den Saisonsiegern Andreas Wellinger und Julian Schmid an der Spitze geht der DSV die Titelkämpfe in Planica. Der Skiverband nominierte in den Sparten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination insgesamt 33 Sportlerinnen und Sportler, ein weiterer Platz im Männer-Team der Springer wird nach dem Weltcup in Rasnov vergeben. Vor zwei Jahren in Oberstdorf war noch die Rekordzahl von 38 Athleten dabei.

Neunte WM für Frenzel

Hoffnungen ruhen in Slowenien vor allem auf den im bisherigen Winter schon siegreichen Athleten. Neben Skispringer Wellinger und Kombinierer Schmid sind dies Katharina Althaus, Olympia-Zweite im Skispringen, sowie Kombinierer Vinzenz Geiger und Skilangläuferin Katharina Hennig. Erfahrenster Akteur ist Eric Frenzel, der siebenmalige Weltmeister nimmt bereits an seiner neunten WM teil.

In Planica stehen 24 Entscheidungen in elf Tagen auf dem Programm. Die meisten Goldmedaillen werden im Langlauf vergeben (12), im Skisprung gibt es sieben Titel zu gewinnen, in der Kombination fünf. Neu im Programm ist das Mixed-Team der Nordischen Kombinierer.

Das deutsche WM-Aufgebot für Planica

SKILANGLAUF (14)

Frauen (9): Victoria Carl (Zella-Mehlis), Pia Fink (Bremelau), Laura Gimmler (Oberstdorf), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Helen Hoffmann (Oberhof), Sofie Krehl (Oberstdorf), Lisa Lohmann (Oberhof), Coletta Rydzek (Oberstdorf), Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg)

Männer (5): Lucas Bögl (Gaißach), Janosch Brugger (Schluchsee), Jonas Dobler (Traunstein), Albert Kuchler (Lam), Friedrich Moch (Isny)

NORDISCHE KOMBINATION (10)

Frauen (5): Nathalie Armbruster (Kniebis), Maria Gerboth (Schmiedefeld), Cindy Haasch (Ruhla), Jenny Nowak (Sohland), Svenja Würth (Baiersbronn)

Männer (5): Manuel Faißt (Baiersbronn), Eric Frenzel (Geyer), Vinzenz Geiger (Oberstdorf), Johannes Rydzek (Oberstdorf), Julian Schmid (Oberstdorf). Als Ersatzmann auf Abruf: Jakob Lange (Kiefersfelden)

SKISPRUNG (10)

Frauen (5): Katharina Althaus (Oberstdorf), Selina Freitag (Aue), Luisa Görlich (Lauscha), Pauline Hessler (Lauscha), Anna Rupprecht (Degenfeld)

Männer (5): Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Karl Geiger (Oberstdorf), Philipp Raimund (Oberstdorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding) - ein Platz noch offen