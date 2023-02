Mit Viererkette gegen Magdeburg: Leitl stellt um

Mit dem 1:1 in Regensburg hat Hannover 96 zumindest die Niederlagen-Serie gestoppt, sieglos sind die Niedersachsen in diesem Jahr aber immer noch. Das soll sich nun gegen den 1. FC Magdeburg ändern. Dafür wird Trainer Stefan Leitl das System umstellen.

Personell hat Stefan Leitl in diesem Jahr schon viel probiert. So richtig gezündet hat aber nichts. Hannover 96 ist 2023 noch sieglos - und beinahe auch noch punktlos, wenn nicht Cedric Teuchert am vergangenen Samstag in Regensburg kurz vor dem Schlusspfiff per sehenswertem Schuss zum 1:1 getroffen hätte. "Es war wichtig, dass wir diesen Punkt noch geholt haben. Das gibt uns Selbstvertrauen", sagt Leitl.

Trotzdem will der Coach am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg die taktische Ausrichtung ändern und mit einer Vierer-Abwehrkette beginnen. Seit dem fünften Spieltag - beim 2:0 in Magdeburg - hat 96 immer mit drei Innen- und zwei hoch stehenden Außenverteidigern agiert. In Regensburg hatte Leitl zur Pause allerdings auch schon auf Viererkette umgestellt. Die Besetzung der Abwehr ist klar: In der Mitte spielen Phil Neumann und Luka Krajnc, links Derrick Köhn und rechts Sei Muroya. Der degradierte Abwehrchef Julian Börner (in Regensburg schon Ersatzspieler) ist ohnehin verletzt, der formschwache Bright Arrey-Mbi wird als Backup auf der Bank sitzen.

Wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet. Stefan Leitl

Zurück im Kader ist indes Louis Schaub. Der Österreicher stand zuletzt dreimal in Folge nicht im Aufgebot, sammelte aber am Mittwoch im Testspiel gegen Regionalligist Teutonia 05 Ottensen (4:1) nicht nur mit einem tollen Tor wieder Punkte beim Trainer. "Er ist definitiv im Kader", bestätigt Leitl, der nur auf Julian Börner verzichten muss. Auch der zuletzt angeschlagene Havard Nielsen trainierte am Freitag wieder mit der Mannschaft.

"Wir wollen auf den Platz bringen, was wir tatsächlich können und unbedingt gewinnen", gibt Leitl eine klare Zielsetzung für das Duell am Sonntag gegen den Aufsteiger aus. Der 1. FC Magdeburg hat in Hannover allerdings große Unterstützung: 10000 Fans werden in der Heinz von Heiden-Arena mit dabei sein. Insgesamt erwartet Hannover 96 mehr als 38000 Zuschauer. "Ich weiß, dass wir uns auf unsere Fans verlassen können", sagt Leitl. Für seine Spieler galt das zuletzt nicht durchgehend. "Wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet", weiß der Coach, "jetzt wollen wir wieder kontinuierlich punkten."