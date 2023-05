"Mit viel Traurigkeit": Guerreiro verkündet Abschied vom BVB

Nach sieben Jahren beim BVB hat Raphael Guerreiro seinen Abschied aus Dortmund im Sommer angekündigt. Wohin der 29-Jährige wechseln wird, ist noch offen.

Wenn der Vertrag von Guerreiro in diesem Sommer ausläuft, dann wird auch die BVB-Karriere des Defensivakteurs ihr Ende finden. "Nach sieben großartigen Jahren ist es an der Zeit, dass ich mich mit viel Traurigkeit von euch allen verabschiede", schrieb der portugiesische Nationalspieler auf seinem Instagram-Kanal.

"Ich war immer ich selbst, als ich hier viel gelernt und mich immer weiter verbessert habe, und ich werde niemals die Liebe vergessen, die ich von den Fans und meinen Teamkollegen in diesen sieben Jahren erhalten habe", führte Guerreiro weiter aus. Der Abschied aus Dortmund sei der "schwierigste meiner Karriere".

Im Sommer 2016 kam er als damals 22-Jähriger vom FC Lorient aus Frankeich in den Ruhrpott, mit dem BVB feierte er zweimal den Sieg im DFB-Pokal und wurde einmal Superpokalsieger. Die Krönung mit der Meisterschaft zum Ende seiner BVB-Karriere blieb ihm allerdings verwehrt, durch das 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag und den Sieg des FC Bayern München in Köln schnappte der deutsche Rekordmeister den Dortmundern den Bundesliga-Titel noch vor der Nase weg.

BVB: Guerreiro-Nachfolger kurz vor Verpflichtung

In Dortmund lehnte Guerreiro, der in der laufenden Saison für den BVB in 36 Pflichtspielen (sechs Tore und 14 Vorlagen) sowohl als linker Verteidiger als auch im zentralen Mittelfeld auflief, ein unterschriftsreifes Angebot für einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag ab. Wie es für den Europameister von 2016 weitergeht, steht noch in den Sternen.

Als Ersatz ist in Dortmund bereits Ramy Bensebaini im Gespräch. Der Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach kann im Sommer ebenfalls ablösefrei wechseln. Der 28-jährige Algerier erzielte in 28 Bundesliga-Spielen in dieser Saison sechs Tore bei einer durchschnittlichen kicker-Note von 3,65.