Mit viel PL-Erfahrung und Bale: Wales veröffentlicht WM-Kader

Nationaltrainer Rob Page hat sein Aufgebot für die WM bekanntgegeben. Mit von der Partie ist erneut der ehemalige Real-Star Gareth Bale.

Trotz dessen, dass Gareth Bale mittlerweile "nur noch" in der MLS spielt, wird der 33-Jährige für Wales mit nach Katar fliegen, wenn die "Drachen" zum zweiten mal in ihrer Geschichte am WM-Turnier teilnehmen. Bale (früher Real Madrid und Tottenham Hotspur) wird das Team mit vielen Premier-League-Spielern als Kapitän anführen.

Wie oft der Altstar aber auf dem Feld stehen wird, konnte Rob Page, der walisische Nationaltrainer, noch nicht sagen. "Er ist im Moment noch nicht 100 Prozent fit", teilte der Trainer mit. Vor dem Gewinn der MLS mit dem Los Angeles FC am vergangenen Wochenende musste Bale knapp zwei Wochen wegen einer Beinverletzung pausieren.

In der Gruppe B trifft Wales auf England, den Iran und die USA. Die erste Partie findet am 21. November (21 Uhr) gegen die USA statt.

Das walisische WM-Aufgebot im Überblick

Tor: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United)

Abwehr: Ethan Ampadu (Spezia Calcio), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Tom Lockyer (Luton Town), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Connor Roberts (FC Burnley), Joe Rodon (Stade Rennes), Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Cabango (Swansea City)

Mittelfeld/Sturm: Joe Allen (Swansea City), Aaron Ramsey (OGC Nizza), Harry Wilson (FC Fulham), Jonny Williams (Swindon Town), Joe Morrell (FC Portsmouth), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City), Sorba Thomas (Huddersfield Town), Matt Smith (MK Dons), Gareth Bale (Los Angeles FC), Daniel James (FC Fulham), Kieffer Moore (AFC Bournemouth), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Mark Harris (Cardiff City)