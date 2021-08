Mit Verzögerung: Kroatien nominiert Stuttgarts Sosa

Stuttgarts Borna Sosa ist für die kroatische Nationalmannschaft nominiert worden. Der 23-Jährige, der eigentlich für das DFB-Team auflaufen wollte, wurde für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele berufen.

Wenn Kroatien in Russland (1. September), in der Slowakei (4. September) und gegen Slowenien (7. September) antritt, wird Sosa mit dabei sein. "Ich bin sehr glücklich, in den A-Kader Kroatiens berufen worden zu sein. Vor allem nach der Situation in den vorangegangenen Monaten. Nach über 50 Jugend-Länderspielen ist es eine große Ehre, nun zum ersten Mal Teil der Nationalmannschaft zu sein", sagte er der "Bild".

Eigentlich hatte Sosa bei der EM für die deutsche Nationalmannschaft spielen wollen. Nach der Einbürgerung des gebürtigen Kroaten im Mai - Sosas Mutter ist Deutsche - hatte der DFB laut Direktor Oliver Bierhoff die Möglichkeit einer Spielberechtigung für Deutschland prüfen lassen. Weil Sosa, der nun beide Pässe besitzt, aber noch mit 22 Jahren für die kroatische U 21 aktiv war, war ein Verbandswechsel nicht mehr möglich.

Sosas Reue zeigt Wirkung

Auch Kroatien verzichtete nach dem Wirbel um Sosas Einbürgerung auf eine EM-Nominierung. Der VfB-Spieler hatte sich bei seinem Heimatland allerdings entschuldigt. "Ich habe die falsche Entscheidung getroffen und war naiv", sagte er in einem Statement, das der kroatische Verband veröffentlichte. Nun wurde er mit Verzögerung doch noch von Nationaltrainer Zlatko Dalic nominiert.

Wohl auch, weil er top in die Saison gestartet ist. Im Pokalspiel beim BFC Dynamo (6:0) traf er einmal und legte einmal vor, beim Bundesligaauftakt gegen Greuther Fürth (5:1) steuerte er drei Vorlagen bei.