Mit Verletzungssorgen ins Derby: "Das tut schon weh"

Nach der schweren Verletzung von Patrick Schmidt geht es beim 1. FC Saarbrücken vor allem darum, vor dem Derby gegen Waldhof Mannheim den Fokus wieder aufs Sportliche zu legen.

Rüdiger Ziel startet mit Verletzungssorgen in der Offensive in die Vorbereitung aufs Derby. IMAGO/Fussball-News Saarland

Eine Woche geprägt von der schweren Verletzung von Patrick Schmidt hat der 1. FC Saarbrücken hinter sich. Natürlich war dies eines der größten Themen in der Vorbereitung auf das wichtige Derby am Samstag (14 Uhr, LIVE! Bei kicker) zuhause gegen Waldhof Mannheim. Besonders am Anfang der Woche fiel es nicht leicht, sich zu fokussieren, gab Trainer Rüdiger Ziehl auf der Pressekonferenz zu - auch für seine Mannschaft, wie Kapitän Manuel Zeitz einen Einblick gewährt: "Im ersten Moment war es ein Schock auf dem Platz, als wir gesehen haben, wie das Bein aussieht", erinnert sich der 33-Jährige. "Wir sind noch eine Nacht länger in Unterhaching geblieben und natürlich hat sich die ganze Mannschaft nach dem Spiel in der Lobby getroffen und über die Situation gesprochen."

Mit Schmidt, der bereits zum zweiten Mal erfolgreich operiert wurde und auf einem guten Weg der Besserung ist, ist die Mannschaft und der Trainer in ständigem Austausch. Dennoch muss sich nun mit Blick aufs Duell gegen Waldhof Mannheim, wenn der Ball rollt - ob Training oder Spiel - der Fokus aufs Sportliche richten. Eine Beeinträchtigung für die kommende Aufgabe erwartet Ziehl nicht: "Jeder ist Profi und muss das können, aber hat auch Bock einfach auf dem Platz zu stehen, gerade in so einem Spiel vor vollem Park."

Engpass im Sturm?

Doch schmerzt das Fehlen von Schmidt (kicker-Durchschnittsnote: 3,25) den Saarländern besonders sportlich, zeigte sich der Neuzugang schon früh in der Saison integriert und traf bereits dreimal für seinen neuen Arbeitgeber. "Man macht im Sommer drei, vier Verpflichtungen, die schon eine größere Bedeutung haben und die funktionieren müssen, da war Patrick auch einer davon und das tut dann schon weh", ordnet der 45-Jährige die Bedeutung des Stürmers ein. Auch eine Nachverpflichtung schließt der Trainer und Manager in Personalunion für die kommenden Wochen nicht aus. Denn in der Offensive sind die Saarbrücker von Verletzung gebeutelt. Neben Schmidt fallen mit Sebastian Jacob und Julius Biada drei Angreifer aus, die für Ziehl "in jeder Drittligamannschaft den Anspruch haben Stammspieler zu sein und Akzente zu setzen."

An Alternativen mangelt es dem Trainer trotzdem nicht. Mit Kasim Rabihic, der zuletzt zurückgezogener im Mittelfeld spielte, Julian Günther-Schmidt, der nach der Verletzung von Schmidt die Rolle als zweiten Stürmer einnahm, sowie den jungen Simon Stehle (22) und Amine Naifi (23) sieht der gebürtige Zweibrückener die Molschder neben dem klassischen Mittelstürmer und Zielspieler Kai Brünker immer noch gut für die 3. Liga aufgestellt.

Vorfreude auf die hitzige Stimmung

Einen Gegner unter Druck sieht Ziehl derweil nach dem verhaltenen Start mit sieben Punkten aus sechs Spielen des SV Waldhof nicht: "Mannheim ist zwei Punkte von uns entfernt, wir sind zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt und vier Punkte von einem Abstiegsplatz", rechnet der 45-Jährige vor, "ich glaube diese Zahlen spiegeln die Ausgeglichenheit der Liga einfach wider und da sind ein paar Mannschaften - wir auch -, die gerne paar mehr Punkte hätten." Um diese gegen Mannheim zu sammeln, soll seine Mannschaft "konzentriert und fokussiert ins Spiel gehen" sowie "eine gute Leistung" zeigen. Dazu erwartet der Trainer eine "gewisse Hektik und gewisse Motivation, wie es ein Derby eben hergibt." Trotzdem gilt es laut dem Zweibrückener einen kühlen Kopf zu bewahren.

Auch sein Kapitän freut sich auf ein hitziges und enges Spiel: "Auch wenn es kein hundertprozentiges Derby ist, es ist schon immer wieder etwas Besonderes, wenn paar Zuschauer mehr kommen und eine andere Atmosphäre als sonst herrscht. Wenn der Park voll ist, es auf den Rängen abgeht und es kommt eine richtig tolle Choreo, klar berührt das einen", brennt der Kapitän auf die Atmosphäre im Ludwigsparkstadion, "wäre es schlimm, wenn man so trocken und abgestumpft ist, dass es einen nicht mehr jucken würde. Dann hört man besser auf."