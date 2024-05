Mit Ulm als Vorbild und Backhaus' Gehirnwäsche: Aachen geht zuversichtlich in die 3. Liga

Glanzlos aber letztlich erfolgreich: Am Finaltag der Amateure stellte Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen ein weiteres Mal unter Beweis, warum man in diesem Jahr so schwer zu bezwingen ist. An der Art und Weise wie die Alemannia ihre Punkte sammelt, soll sich auch eine Ligastufe höher nichts ändern.

Das allerletzte Saisonspiel von Alemannia Aachen war ein Spiegelbild zahlreicher Partien davor. Mit viel Einsatz, Leidenschaft und ehrlicher Arbeit rang die Alemannia im Verbandspokalfinale den gut aufgelegten Oberligisten Bonner SC mit 4:2 nieder. Das findet auch Innenverteidiger Mika Hanraths: "Es war heute wie so oft in dieser Saison, wir müssen uns alles erarbeiten, aber wir bestehen die Herausforderungen, das zeichnet Sieger aus", sagte der Aachener Innenverteidiger nach dem Spiel.

Mentalist Backhaus

Möglich gemacht hat das eine besondere Kameradschaft, die Heiner Backhaus seinen Spielern eingeimpft hat, nachdem der Trainer die Aachener an Spieltag 7 der abgelaufenen Saison übernommen hatte. Und mit Blick auf die neue Saison in der 3. Liga deutet derzeit nichts darauf hin, dass sich an seiner Herangehensweise oder dem Teamgeist etwas ändern sollte. Schließlich hatte Backhaus selbst sein ständiges Predigen der Demut vor Leistungsbereitschaft und Einsatz als "eine Art Gehirnwäsche" bezeichnet, was seine Spieler verinnerlicht und sich dafür mit dem Doublegewinn aus Drittliga-Aufstieg und Pokalsieg belohnt haben. Das macht die Alemannia auch in der 3. Liga zu einer nur schwer zu bezwingenden Mannschaft, die in der Lage ist, auch Widerstände zu überwinden - siehe nun das Endspiel im Verbandspokal gegen schwer zu schlagende Bonner.

Sie spielten selten überragend, waren aber kaum zu bezwingen. Sasa Strujic sieht Parallelen zwischen seiner Mannschaft und dem SSV Ulm

Sasa Strujic erinnerte die Aachener Spielweise in der zurückliegenden Saison in der Regionalliga an die des SSV Ulm ein Jahr zuvor. Damals spielten die Spatzen ebenfalls noch viertklassig, und der mittlerweile zur Alemannia gewechselte Linksverteidiger bei deren Ligakonkurrent TSV Steinbach. "Sie spielten selten überragend, waren aber kaum zu bezwingen." Und anschließend gelang den Ulmern sogar der Durchmarsch in die 2. Liga. Von einem solchen Szenario geht man in Aachen zwar nicht aus, aber zum Klassenerhalt sollte es angesichts der Qualitäten des Kaders durchaus reichen kön- nen.