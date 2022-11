Mit Traumpass: Stützle bereitet Ottawas Siegtreffer vor

Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators unerwartet das Auswärtsspiel bei den Los Angeles Kings gewonnen - und hatte maßgeblichen Anteil daran. Die NHL am Montagmorgen.

Mit einem langen Pass vom eigenen Tor hat Tim Stützle den Siegtreffer der Ottawa Senators vorbereitet. Im Duell mit den Los Angeles Kings waren 20 Sekunden in der Verlängerung gespielt, als der frühere Mannheimer Senators-Neuzugang Claude Giroux vor dem Treffer zum 3:2 mit einem sehenswerten Zuspiel bediente.

Stützle gelangen in Kalifornien die Assists Nummer 13 und 14 der Saison. Der Kanadier Giroux erzielte das drittschnellste Overtime-Tor der Klubgeschichte. Ottawa ist trotz des Sieges weiter Letzter der Atlantic Division. Die Kings stehen bereits bei zwölf Siegen und kassierten nun ihre zehnte Niederlage.

Die Seattle Kraken sind unterdessen so erfolgreich wie noch nie in ihrer Geschichte und holten den fünften Sieg in Serie. Beim 5:4 gegen die Anaheim Ducks kam Nationaltorwart Philip Grubauer zwei Tage nach seinem Comeback gegen die Vegas Golden Knights allerdings nicht zum Einsatz. Der Niederländer Daniel Sprong erzielte in der vierten Minute im Schlussdrittel das Siegtor für die Kraken.

Beim 3:4 nach Verlängerung der San Jose Sharks gegen die Vancouver Canucks konnte Nico Sturm, in der vergangenen Saison mit Colorado Avalanche Stanley-Cup-Sieger, wegen einer Oberkörperverletzung aufseiten der Gastgeber nicht mitwirken. Der Russe Andrei Kuzmenko erzielte in der zweiten Minute der Overtime das Siegtor für die Canucks.