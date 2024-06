Mit Torhüter-Trio: Der Kader des HSV Hamburg für die Saison 2024/25

Der HSV Hamburg hat die Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison doch bekommen. Inzwischen hat sich das Team von Trainer Torsten Jansen auf der Torhüter-Position nochmal verstärkt. Die Hamburger setzen nun auf ein Trio. handball-world wirft einen Blick auf den geplanten Kader der Hanseaten für die kommende Saison.

Schon im vergangenen Sommer hatte sich der Handball Sport Verein Hamburg die Dienste von Robin Haug gesichert. Im November des letzten Jahres verletzte sich der Torhüter von Elverum HH dann im Europapokal-Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wann der 25-Jährige wieder fit ist, ist ungewiss.

Bitter macht wohl weiter

Jens Vortmann beendet seine Karriere. Routinier Johannes Bitter verfügt noch über einen Vertrag bis 2026 und soll gemeinsam mit Haug und Mohamed El-Tayar (kommt vom Absteiger Balingen) in der kommenden Spielzeit ein Trio bilden. Bitter soll beim Wechsel El-Tayars eine wichtige Rolle gespielt haben. "In den ersten Gesprächen haben mir die Spieler, das Trainerteam und besonders Jogi Bitter ein super Gefühl gegeben. Ich bin stolz darauf, zukünftig zusammen mit großen Persönlichkeiten und großen Handballern alles zu geben", berichtete Mohamed El-Tayar.

„Jogi war von Anfang an in den Prozess eingebunden. Er hat Mohamed aus Sicht eines Torhüters aufzeigen können, was wir ihm hier in Hamburg bieten können und hatte einen großen Anteil an seiner Entscheidung für uns", so HSV-Geschäftsführer Sebastian Frecke.

Neuzugang Sauter und Tissier für die Mitte

Spielmacher Dani Baijens zieht es nach Paris und die Nachwuchstalente Alexander Pinski, Lennard Benkendorf werden nach sechs bzw. acht Jahren im HSV-Dress wieder für ihren Heimatverein TSV Ellerbek auflaufen. Dorthin wechselt auch Max Niemann, der 2014 vom Niendorfer TSV in die E-Jugend des HSV kam und 2022 den ersten Profivertrag unterzeichnet hatte.

U21-Weltmeister Moritz Sauter ist bisher der einzige externe Feldspieler-Neuzugang. Er soll als neuer Spielmacher in die Fußstapfen von Dani Baijens treten. "Moritz ist in seinem Gesamtpaket ein sehr gut ausgebildeter Junge, der viel gearbeitet hat, um seine Ziele zu erreichen", sagte HSV-Trainer Torsten Jansen bei der Vorstellung im November 2023.

"Es gibt bei ihm eine Menge Übereinstimmungen mit meinen Vorstellungen vom Handball-Spiel, so dass er perfekt zu uns passt. Bei Moritz sind viele Attribute, die ich bei einem Handballspieler schätze, schon stark ausgeprägt, aber er hat trotzdem noch enormes Potenzial", fügte Jansen hinzu. Gemeinsam mit Sauter soll in der kommenden Spielzeit auch Leif Tissier die Fäden im Rückraum ziehen.

Weitere Rechtshänder im Rückraum sind Azat Valiullin, Dominik Axmann und Tomislav Severec. Der Kroate fällt allerdings aufgrund seines Achillessehnenrisses noch für den Rest des Jahres aus. Weitestgehend Planungssicherheit herrscht auch im rechten Rückraum. Jacob Lassen gab jüngst sein Comeback und besitzt einen Vertrag bis 2026, noch ein Jahr an den HSV gebunden ist Zoran Ilic. Der Däne Martin Risom wird nicht mehr für die Hamburger auflaufen.

Fragezeichen noch auf Außen und am Kreis

Das trifft auch auf Kreisläufer Dino Corak zu. Corak, der im Februar vom TV Großwallstadt anheuerte, hängt seine Handball-Schuhe erstmal an den Nagel. Andreas Magaard, der mit einer Knieverletzung große Teile der abgelaufenen Saison verpasste, besitzt einen Vertrag bis 2027. Auch Niklas Weller hat sich bis 2026 an den Club gebunden.

Bis 2026 stehen auch die beiden dänischen Außenspielern Casper Mortensen und Frederik Bo Andersen unter Vertrag. Bei Mortensen-Backup Alexander Hartwig läuft der Vertrag aus, Andersens Entlasung Thies Bergemann verlässt den Club Richtung Österreich.

Bedingung erfüllt: HSV Hamburg hat die Lizenz

HSV Hamburg

Zugänge im Sommer 2024:

Robin Haug (Elverum HH/NOR), Moritz Sauter (Füchse Berlin/1. VfL Potsdam), Mohamed El-Tayar (HBW Balingen-Weilstetten)

Abgänge im Sommer 2024:

Dani Baijens (Paris Saint-Germain/FRA), Alexander Pinski (TSV Ellerbek), Lennard Benkendorf (TSV Ellerbek), Max Niemann (TSV Ellerbek), Jens Vortmann (Karriereende), Thies Bergemann (Förthof UHK Krems/AUT), Dino Corak (vorläufiges Karriereende), Martin Risom (Ziel unbekannt)

Der Kader des HSV Hamburg für die Saison 2024/25

Nr. Name Position Geburtstag Vertrag 1 Johannes Bitter TH 02.09.1982 2021 - 2026 - Robin Haug TH 01.09.1998 2024 - 2026 - Mohamed El-Tayar TH 07.04.1996 2024 - 2026 6 Casper Ulrich Mortensen LA 14.12.1989 2021 - 2026 21 Frederik Bo Andersen RA 09.12.1998 2021 - 2026 25 Tomislav Severec RL 19.06.1997 2023 - 2025 55 Azat Valiullin RL 01.09.1990 2021 - 2025 7 Leif Tissier RL/RM 17.12.1999 2018 - 2025 15 Dominik Axmann RL/RM 30.06.1999 2018 - 2025 - Moritz Sauter RM 03.01.2003 2024 - 2026 43 Zoran Ilic RR 02.01.2002 2023 - 2025 9 Jacob Lassen RR 11.09.1995 2022 - 2026 4 Andreas Magaard KM 02.08.1998 2022 - 2027 13 Niklas Weller KM 22.05.1993 2015 - 2026 T Torsten Jansen T 23.12.1976 2017 - 2025 Co-T Blazenko Lackovic Co-T 25.12.1980 2017-2025 TW-T Goran Stojanovic TW-T 29.01.1966 2019-2025

