Mit Torgefahr und Führungskompetenz: Würzburg holt Girth aus Duisburg

Transfererfolg für die Würzburger Kickers: Der 32-jährige Benjamin Girth verstärkt ab sofort die Offensive der Unterfranken - und bringt eine Menge Erfahrung und Treffsicherheit mit an den Dallenberg.

Mit Benjamin Girth holen sich die Kickers eine ordentliche Portion Torgefahr in den Kader: Lesen sich vier Treffer in 41 Zweitliga-Partien für Holstein Kiel und den VfL Osnabrück noch überschaubar, lassen die weiteren Fakten aufhorchen: In 109 Drittliga-Spielen sammelte der heute 32-Jährige 39 Treffer, zudem wies er sowohl in der Regionalliga Nord (20 Tore in 29 Partien für den SV Meppen), in der Regionalliga Nordost (15 Tore in 25 Partien für den VFC Plauen) und teilweise auch in der Regionalliga Südwest (15 Tore in 58 Partien für Hessen Kassel) nach, dass er seinen Job als zentraler Mann in der Sturmspitze versteht.

Girth stürmte in den letzten beiden Spielzeiten beim MSV Duisburg in Liga 3, weitere Drittliga-Stationen waren zuvor bereits Meppen, Osnabrück und Braunschweig. Seine Karriere begann er noch in seiner Heimatstadt Magdeburg, bevor er zu RB Leipzig wechselte - in die Regionalliga Bayern verschlug es den 1,81 Meter großen Girth bislang noch nicht.

Das ändert sich nun: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Würzburger Kickers und möchte mit meiner Erfahrung zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Der Verein hat ein klares Ziel vor Augen, und ich möchte helfen, den Aufstieg in die 3. Liga zu meistern", wird er in der am Mittwoch veröffentlichten Meldung zitiert.

"Hohe Präsenz"

Und wie beschreibt Sportdirektor Sebastian Neumann seinen jüngsten Zugang? "Er ist ein spielstarker Stürmer, der in der Box zu Hause ist und genau weiß, wie man Tore erzielt. Außerdem bringt er der Mannschaft eine Menge Erfahrung und Führungskompetenz", lobt Neumann den Neuen. Mit der Verpflichtung habe man in der Offensive einen Torjäger mit hoher Präsenz im gegnerischen Sechzehner, der gut zum Spiel der Würzburger passe.

Nach dem jüngst erst in den K.o.-Spielen verpassten Aufstieg in Liga 3 starten die Kickers am 20. Juli in die neue Spielzeit 24/25 - an deren Ende der Meister diesmal direkt aufsteigen darf.