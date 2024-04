Mit Topspeed auf der Überholspur: Fischers Plus gegenüber Maehle

Kilian Fischer befindet sich beim VfL Wolfsburg auf der Überholspur. Spielte er unter Niko Kovac praktisch keine Rolle, ist der Außenverteidiger unter Trainer Ralph Hasenhüttl aktuell gesetzt.

Wer sind die Wolfsburger Gewinner durch den Trainerwechsel von Niko Kovac zu Ralph Hasenhüttl? Ganz sicher gehört Kilian Fischer dazu. Unter Kovac war der Rechtsverteidiger in dieser Saison lediglich einmal als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen, unter Hasenhüttl stand der 23-Jährige nun schon zweimal in der Startelf. Warum? Weil sich Fischer das, so der Trainer, verdient habe: "Er ist ein Spieler, der taktisch sehr diszipliniert ist und der sofort das umsetzt, was man von ihm möchte."

Plötzlich spielt Fischer und stellt zufrieden fest: "Ich kann Bundesliga."

Podcast Vorsicht Falle! Entscheidet Tottenham den Titelkampf in England? Nur ein Punkt trennt Arsenal, Liverpool und Manchester City im spannenden Titelrennen der Premier League. Wer holt sich die Meisterschaft, die Inter Mailand in Italien schon klargemacht hat? Außerdem: Erfreuliche Zahlen in Gladbach und eine überraschende Schiedsrichter-Nominierung für die EM. alle Folgen

Seine Einsätze 13 und 14 in der Liga absolvierte er an den vergangenen zwei Wochenenden, an denen er in der Wolfsburger Startelf stand. Er nutzte die Gunst der Stunde, hat erst einmal keinen Geringeren als den dänischen National- und Führungsspieler Joakim Maehle, im letzten Jahr nach einer erfolgreichen Zeit von Atalanta Bergamo gekommen, verdrängt. "Es geht immer um Nuancen", weiß Fischer, der nun die Nase vorn hat. "Es können nur elf spielen. Wenn du 24 Topspieler hast, schauen manche in die Röhre - und das war lange Zeit ich."

"Dass ich an die 35 km/h rankommen kann, das wusste ich"

Bis Hasenhüttl kam, der sich den Kader völlig unvoreingenommen angeschaut hat und aktuell auf Fischer setzt. Dieser hinterlässt Eindruck, in Leipzig (0:3) war er mit 35,28 km/h der schnellste Akteur des gesamten Spieltages. Persönlicher Rekord! "Dass ich an die 35 km/h rankommen kann, das wusste ich schon", sagt der Außenverteidiger, "das zeichnet mich ein bisschen aus". Und das ist zumindest ein kleines Plus gegenüber Konkurrent Maehle, der es immerhin auch auf einen Topspeed von 33,79 km/h gebracht hat. Außerdem: "Kilian macht gute tiefe Laufwege", beschreibt Coach Hasenhüttl, "dass habe ich bei Joakim ein bisschen vermisst".

Klar ist: Fischer hat sich seinen Platz erobert und will diesen auch nicht mehr hergeben. "Diese Chance will ich nutzen", sagt der Ex-Nürnberger, der im Winter als Wechselkandidat (Schalke 04 galt als Interessent) gehandelt wurde. "Ganz konkret war nie irgendwas."

"Wenn ich jetzt gar kein Spiel gemacht hätte, hätte ich nachdenken müssen"

Und auch für den Sommer muss der 23-Jährige (Vertrag bis 2027) nun womöglich umplanen. "Wenn ich jetzt gar kein Spiel gemacht hätte, hätte ich nachdenken müssen", sagt Fischer ehrlich. Jedoch: "So ein Trainerwechsel ist für alle ein kompletter Neuanfang. Wenn ich einen Trainer habe, der mich gut findet, dann besteht kein Grund, den Verein zu verlassen. Ich fühle mich wohl in Wolfsburg." Aktuell mehr denn je.